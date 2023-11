In Spanien ist Weihnachten ein echter Gewinn

Ein fester Bestandteil der spanischen Tradition ist die El Gordo Weihnachtslotterie. Fast alle Spanier beteiligen sich in irgendeiner Weise an dem Gewinnspiel, entweder durch den Kauf eines ganzen Loses oder mit einem Teillos. Am Tag der Ziehung wartet auf die Zuschauer ein mehrstündiges TV-Spektakel. Wer möchte, kann jetzt um den El Gordo in Deutschland spielen und gemeinsam mit den Spaniern dem großen Ereignis entgegenfiebern.

Mehr als nur eine Lotterie



Andere Länder, andere Sitten. Während in vielen norddeutschen Städten die fulminanten Weihnachtsmärkte ihre Pforten öffnen und uns mit Glühweinduft und glitzernden Lichtern bezaubern,

fiebern die Menschen in Spanien einem ganz anderen Ereignis entgegen. El Gordo, der Dicke, heißt die spanische Weihnachtslotterie, die jedes Jahr Millionen Spanier in ihren Bann zieht. Das Gewinnspiel ist inzwischen eine feste Institution in der Weihnachtstradition. Schon ab Ende Juli sind die begehrten Lose an verschiedenen Verkaufsstellen in ganz Spanien zu finden. Die Lose gibt es in Lottoläden, aber auch in Restaurants, Bars und im Straßenverkauf. Da ganze Lose für viele Menschen nahezu unerschwinglich sind, ist der Kauf von Zehntellosen, den sogenannten Decimos, für jeweils etwa 20 Euro üblich. Von dieser Gelegenheit machen auch viele Urlauber Gebrauch, die sich zum Beispiel auf Lanzarote aufhalten, denn auch auf den zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln gehört die Lotterie zu den beliebtesten Weihnachtsbräuchen. Viele Spanier, die dort ihren Urlaub verbringen, sind sogar der Meinung, dass in den Ferien erworbene Lose noch mehr Glück bescheren.

Das bringt die Weihnachtslotterie 2023



Wer von Deutschland aus an der spanischen Lotterie teilnehmen möchte, kann ebenfalls ein El Gordo Los kaufen. Diese Möglichkeit bietet Lottoland mit europäischer Lizenz. Da Lottoland sicher ist, bereitet die Teilnahme an der größten Lotterie der Welt sehr viel Freude. Auch außerhalb Spaniens gibt es bereits eine riesige Fangemeinde, die jedes Jahr auf den großen Gewinn spekuliert und mit Spannung die El Gordo Ziehung am 22. Dezember erwartet. Die Jagd nach den Millionen erfasst inzwischen Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Das Besondere an dieser Lotterie ist die vergleichsweise hohe Gewinnchance. Etwa jedes sechste Los ist ein Treffer. Zu gewinnen gibt es maximal vier Millionen Euro. Im letzten Jahr gewann zum Beispiel die arbeitslose Peruanerin Perla ein stattliches Vermögen von 400 000 Euro, das ihr ein Zehntellos für rund 20 Euro einbrachte.

Die Lotterie fördert eine starke Gemeinschaft



Die große Weihnachtslotterie ist gut für den Zusammenhalt der Spanier. Die enorme Beteiligung kommt letztendlich auch durch Spielgemeinschaften zustande. Vereine, Stammtische, Freunde, Bekannte, Verwandte und Firmenmitarbeiter kaufen oft gemeinsam ein Los und teilen sich die Kosten, aber auch den Gewinn. Somit profitiert nahezu jeder Spanier von einer attraktiven Gewinnchance. In vielen Fällen gibt man den Gewinn gemeinsam aus, beispielsweise für einen Gruppenurlaub oder ein Festessen. Auch das Spenden für wohltätige Zwecke ist üblich. Diese schöne Tradition ist mittlerweile auch in anderen Ländern angekommen, sodass Spielgemeinschaften bei Lottoland sicher und bequem Lose kaufen. Schließlich handelt es sich bei dieser spanischen Art des Glücksspiels um ein gesellschaftliches Ereignis von weitreichender Bedeutung.

Der Höhepunkt des Jahres: So läuft die Verlosung ab



Auch in der Ostseeregion gibt es zahlreiche fulminante Höhepunkte, zum Beispiel das große Feuerwerk in Neustadt in Holstein. Wer die Veranstaltung besucht, hat eine Menge Spaß, geht aber hinterher genauso arm nach Hause, wie er gekommen ist. Wer bei der Verlosung des El Gordo online teilnimmt, kann hingegen zum Millionär aufsteigen. Am 22. Dezember findet die Liveübertragung der Ziehung im spanischen Fernsehen statt. Die Fernsehsendung dauert rund vier Stunden und fesselt einen Großteil der Spanier an den Bildschirm. Das ist verständlich, denn letztendlich geht es um eine Ausschüttungssumme von mehr als 2,6 Milliarden Euro. Wer daran teilnehmen möchte, wählt eine Tippscheinnummer und gibt das Los zur Teilnahme frei. Neben den beliebten Zehntellosen gibt es bei Lottoland auch Hundertstellose. Fünftel- und Halblose sind ebenfalls erhältlich. Schon ab einem Betrag von 4,99 Euro profitieren Teilnehmer aus Deutschland von der Gewinnchance für den El Gordo 2023.

Die Spanier machen es spannend



Wie bereits erwähnt, dauert die Live-Übertragung aus Madrid im spanischen Fernsehen um die vier Stunden. Zu sehen ist ein großer vergitterter Ball, der 100 000 Holzkugeln enthält. Auf jeder steht eine Gewinnzahl. In einem kleinen Ball sind noch einmal 1 807 Kugeln mit den jeweiligen Preisgeldern enthalten. Aus jedem Ball kullert gleichzeitig eine Kugel in eine Schüssel. Man erhält so die Gewinnnummer mit dem jeweiligen Geldpreis. Schulkinder singen die Nummern laut vor. Nach etwa 200 gesungenen Nummern erfolgt ein Austausch der Kinder. Das gesamte Rahmenprogramm trägt zur festlichen Stimmung bei. Wer möchte, kann das Spektakel um den El Gordo online verfolgen. Wer bei Lottoland um den spanischen Lotteriepreis spielt und gewinnt, erhält automatisch nach der Ziehung der Gewinnzahlen eine Benachrichtigung per E-Mail. Die Auszahlung der Gewinnsumme erfolgt auf das Wunschkonto. Auf diese Art und Weise fällt die Bescherung wohl bei dem ein oder anderen Glückspilz heuer besonders großzügig aus.



Fazit: Es gibt auf der Welt viele schöne Weihnachtsbräuche, die auch unser Leben bereichern. Dazu gehört die große spanische Lotterie.