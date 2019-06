In der Audi S6 Limousine (349 PS) durch‘s Rebland – Fahrbericht im Video

Wie fährt sich die 2019 Audi S6 Limousine (349 PS) auf den kurvigen Landstraßen des Reblandes im Rheingau 🍇? Wo liegen die Stärken/Schwächen der Business-Limo aus Ingolstadt? Wo kann man das luxuriöse Gefährt zwischen dem Basis-Modell A6 (Avant) und den Wettbewerbern um BMW M550i, Lexus GS F oder Porsche Panamera 4S einordnen? Was macht die Optik der Sportversion aus? Wie performt der 349 PS (700 Newtonmeter) starke 3,0-Liter-V6-TDI-Motor? Wie klingt der Diesel? Wie ist seine Beschleunigung? Wieviel Treibstoff verbraucht er? Wieviel Platz ist im Kofferraum und auf der Rückbank? Was kostet die Audi S6 Limousine? Und welches Derivat/Modell ist aktuell unser Favorit im Segment? Die Antwort auf all diese Fragen findet ihr in unserem ausführlichen | Fahrbericht | Test | POV |Test-Drive | FULL Review | Details | Erklärung | Kaufberatung | Sound | Beschleunigung | Verbrauch. Versprochen!

Schaut rein!