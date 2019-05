Im neuen BMW X2 M35i (306 PS) durch Bayern – Review im Video

Wie fährt sich der 2019 BMW X2 M35i (306 PS) auf den knackigen Landstraßen Bayerns? Wo liegen die Stärken/Schwächen des sportlichen Münchners? Wo kann man das kompakte SUV-Coupé zwischen dem Basis-Modell BMW X2, X1, dem M135i, den engen Verwandten Mini Countryman JCW (ebenfalls UKL2 Plattform) und dem Wettbewerbern um Cupra Ateca, Range Rover Evoque, Skoda Kodiaq RS, oder Nissan Juke einordnen? Was macht die Optik des M-Performance SUVs aus? Wie performt der 306 PS (450 Newtonmeter) starke 2.0 Turbo-Vierzylinder? Wie klingt der Benziner? Wie ist die Beschleunigung? Wieviel Sprit verbraucht er? Gibt es genügend Platz im Kofferraum und auf der Rückbank? Was kostet BMW X2 M35i? Und welches Derivat/Modell ist aktuell unser Favorit im Segment? Die Antwort auf all diese Fragen findet ihr in unserem ausführlichen | Fahrbericht | Test | POV |Test-Drive | Review | Details | Erklärung | Kaufberatung | Sound | Beschleunigung | Verbrauch. Versprochen! Schaut rein!

Technische Daten – BMW X2 M35i

Außenmaße: 4.360 x 1.824 x 1.526 mm

Kofferraumvolumen: 470 bis 1355 l

Hubraum / Motor: 1.998 cm³ / 4-Zylinder

Leistung: 225 kW / 306 PS bei 5000 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Verbrauch: 7,0 l/100 km

Grundpreis: 55.200 €