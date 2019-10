Der ID.3, das erste Modell der neuen vollelektrischen ID. Familie, soll für die Zukunft der Marke Volkswagen stehen. Das ID. Light, ein intelligentes Lichtkonzept im Innenraum, soll den Fahrer nun nicht nur visuell unterstützen, sondern auch die Kommunikation mit dem ID.3 emotionaler machen.

Quer durch das Cockpit zieht sich ein LED-Band, welches dem Fahrer verschiedene Funktionen farblich untermalt. So begleitet das ID. Light den Fahrer beim Einsteigen, indem es die Fahrbereitschaft sowie das Entriegeln und Verriegeln des Autos signalisiert. Es hebt Hinweise von Assistenz- und Navigationssystemen hervor und kündigt Bremsaufforderungen sowie eingehende Telefonanrufe an. In Verbindung mit dem Navigationssystem hilft das ID. Light entspannt durch den Verkehr zu kommen: Blinkend empfiehlt es die Spur zu wechseln und kann den Fahrer warnen, falls sich sein ID.3 auf der falschen Spur befindet. Das ID. Light unterstützt auch die Sprachsteuerung: Die Fahrzeuginsassen erhalten per Lichtsignal Rückmeldung auf ihre Stimmen. Das Licht zeigt an, ob der Sprachassistent dem Fahrer oder dem Beifahrer antwortet.

Gewohnte Farben erleichtern die Kommunikation

Eine volle Batterie wird grün dargestellt, während eine Warnung, etwa beim Bremsen, rot ist. Während außen die Scheinwerfer Augenbewegungen imitieren, verleiht das Licht innen zusätzlichen Charakter.

Foto: Volkswagen