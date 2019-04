Ab sofort können sich heiratswillige Paare am Nürburgring standesamtlich trauen lassen. Für das „Ja-Wort“ mit Rennstreckenatmosphäre haben die Verbandsgemeinde Adenau und der Nürburgring direkt neben der Start- und Zielgeraden der Grand-Prix-Strecke ein Trauzimmer geschaffen. Die festen Termine für 2019 stehen bereits fest. Diese sind jeweils an einem Freitag: am 12. Juli und am 11. Oktober. An beiden Tagen testen die Teams der VLN Langstreckenmeisterschaft. ampnet Foto: Nürburgring

Heiraten am Nürburgring