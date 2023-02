Fußballspieler mit den eindrucksvollsten Autokollektionen

Dass die Starfußballspieler dieser Welt enorme Summen an Geld verdienen, ist kein Geheimnis. Auch, wofür viele von ihnen gern große Mengen ausgeben, ist schnell zu erkennen: Luxusautos. Die zwei erfolgreichsten Fußballspieler der Welt besitzen große und wertvolle Autosammlungen, bei deren Anblick einem schnell die Kinnlade herunterfällt. Wir werfen einen Blick auf zwei Fußballstars und ihre atemberaubenden Luxuskarosserien: Messi und Ronaldo.

Lionel Messi

Der Argentinier Lionel Messi ist einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Der Starkicker gewann gerade erst im Dezember mit seinem Nationalteam die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und konnte sich sein lang anvisiertes Karriereziel verwirklichen. Im Clubfußball steht der Argentinier beim französischen Club Paris Saint-German auf dem Rasen und zeigt auch dort Saison für Saison groß auf. Das Team hat im letzten Jahr die französische Meisterschaft in der Ligue 1 für sich entschieden und will den Erfolg auch in diesem Jahr wiederholen. Wie die Einschätzungen der Experten bei den Betway Online Sportwetten eindeutig zeigen, führt Messis Team die Liste der Favoriten für den Meistertitel mit weitem Abstand an. Mit einer Quote von 1,02 (Stand: 09.02.) scheint an das Pariser Team um Messi kein Herankommen, sie marschieren schnurstracks auf den nächsten Titelsieg zu.

Da sieht auch das Gehalt des Kickers nicht gerade schlecht aus. Als einer der Top-Verdiener im Fußball hat Messi reichlich Millionen zur Verfügung, um sie in seine Leidenschaft für schnelle Autos zu investieren. Aktuell hält er den Rekord der teuersten Autosammlung aller Fußballspieler, deren Wert auf rund 50 Millionen Dollar geschätzt wird. Anscheinend hat er mehr als ein Dutzend Autos in seinem Fuhrpark, doch eines sticht besonders hervor. 2016 sicherte er sich bei der Oldtimer-Auktion einen Ferrari 335 Sport Scaglietti aus dem Jahr 1957. Nicht nur er, sondern auch der portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo soll für den Luxuswagen geboten haben. Am Ende ging er an Messi, der dafür über 30 Millionen Dollar auf den Tisch legte. Weitere Autos in seiner Sammlung sind unter anderem ein Pagani Zonda Tricolore, Mercedes SLS AMG und ein Maserati Gran Turismo MC Strandale. Das kann sich sehen lassen.

Cristiano Ronaldo

Selten ist die Sprache von Messi, ohne auch Ronaldo zu nennen. Sie beide sind längst als zwei der besten Fußballspieler aller Zeiten in die Geschichte eingegangen. Der portugiesische Starschütze zeigte lang beim FC Barcelona und Manchester United groß auf und kann auf eine ansehnliche Liste an Auszeichnungen und Trophäen blicken. Nach einer überraschenden Beendigung seines Vertrags bei Manchester United ist der Starspieler Anfang des Jahres für eine beträchtliche Summe zum saudi-arabischen Club Al Nassr gewechselt. Der Deal soll dem Portugiesen über 200 Millionen Dollar einbringen – jede Menge Kleingeld, um an der Luxusautosammlung zu arbeiten.

Der Wert seiner Autosammlung wird auf über 22 Millionen Dollar geschätzt. Seine Prunkstücke stellt der Portugiese auch gern auf Social Media zur Schau, sodass sich auch die Fans an dem Anblick der Luxuswagen erfreuen können. In seiner Garage stehen unter anderem Ferraris, Lamborghinis, Bugattis, McLarens und Rolls Royces (ja, plural), doch sein wohl wertvollstes Exemplar ist der Bugatti Centodieci, den er im letzten Jahr für 11,5 Millionen Dollar erworben hat. Es gibt insgesamt nur zehn Exemplare in dieser exklusiven Serie, mit der sich Bugatti vor dem traditionsreichen Supersportwagen EB110 der 1990er Jahre verneigt. Das Modell, das bei Ronaldo steht, hat zudem noch sein CR7-Logo aufgedruckt, sodass es wahrlich ein Einzelstück ist.

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo stecken Millionen in ihre Leidenschaft für schnelle Autos. Sie gehören nicht nur zu den absolut Besten ihres Sports, sie können auch auf eindrucksvolle Autosammlungen verweisen, die Fans die Kinnlade herunterfallen lassen.