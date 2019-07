Ford kündigt zum Welt-Emoji-Tag ein neues Emoji an, das einen Pick up symbolisiert. Am Welt-Emoji-Tag wird an die beliebten Piktogramme und Ideographien erinnert, die allerorts in der tagtäglichen elektronischen Kommunikation zum Einsatz kommen. Ford hatte bereits 2018 dem kalifornischen Unicode-Consortium vorgeschlagen, einen Pick-up zur Palette der Emojis hinzuzufügen.

Das Unicode-Consortium, das über die Zulassung neuer Emoji-Entwürfe

entscheidet, setzte das Symbol auf die Shortlist. Ford rechnet damit, dass das neue Pick up-Emoji Anfang 2020 offiziell zugelassen wird und dann weltweit nutzbar ist. ampnet

Foto: Ford