Ford öffnet die Bestellbücher für den Mustang Mach-E GT

Ab kommenden Montag, 12. Juli 2021, kann der Ford Mustang Mach-E GT

online bestellt werden. Der Verkaufspreis: startet ab 72.900 Euro, die Auslieferungen

sollen noch in diesem Jahr beginnen. Der Mustang Mach-E GT ist die

leistungsstärkste Version der rein elektrischen Mustang

Mach-E-Baureihe – der GT übertrifft in puncto Drehmoment alle

bisherigen Serienmodelle, die Ford in Europa angeboten hat. 860 Nm

katapultieren den Mustang in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Damit ist der Mustang Mach-E GT der sprintstärkste Fünfsitzer von

Ford in Europa.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren