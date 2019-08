Ford Focus ST Turnier mit Dieselmotor – Fahrbericht im Video

Was für eine tolle Kombination für Familienväter! Einerseits Platz für Kind und Kegel. Andererseits aber auch eine Rennsemmel. Ganz nach Bedarf und in einem einzigen Auto vereint. Dazu noch bezahlbar. Der 190 PS Diesel bringt bei Bedarf viel Bums (400 Nm Drehmoment). Kann aber auch mit geringem Verbrauch und damit Kosten gefahren werden. Und er stellt bis zu 1.600 Liter Gepäckraumvolumen bereit. Da kann man zur Not sogar mal drin übernachten. Wir haben die Eier-legende-Woll-Milch-Sau gefahren. Und ja, wir haben auch Verbesserungswürdiges gefunden. Wenn auch nicht viel. Schaut rein!