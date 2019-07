Wir waren im 2020 Fiat 500 in den Modellvarianten „Star“ (Limousine) in Stella Weiß und „Rockstar“ (Cabriolet) in Mattgrün ⭐️ auf Testfahrten in Portofino. Der eine mit einem Vier-Zylinder 1.2 Liter 8V, der 69 PS leistet, der andere mit dem berühmten Zwei-Zylinder TwinAir Motor mit 85 PS. Unser Video zeigt Euch alle Fakten zu den neuen Varianten des Kult-Kleinwagens der Italiener 🇮🇹 … schaut rein!