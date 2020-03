Erdgasfahrzeuge sind eine Alternative für eine umweltfreundliche Mobilität. Fahrzeuge wie der neue, im zweiten Halbjahr 2020 erhältliche Škoda Octavia G-TEC sowie die aktuell verfügbaren G-TEC-Versionen von Škoda Scala und Kamiq ermöglichen je nach Herkunft eine sofortige CO₂-Einsparung von circa 25 Prozent gegenüber einem vergleichbaren Benziner. Mit Biomethan ist ein bis zu 90 Prozent, mit synthetischem Gas sogar ein zu 100 Prozent klimaneutraler Betrieb möglich. Dabei sind die G-TEC-Modelle genauso alltagstauglich wie jeder andere Škoda. Die G-TEC-Modelle von Scala, Kamiq und Octavia sollen in den nächsten Jahren fester Bestandteil der Škoda Modellpalette bleiben.



Im Vergleich zu Benzin und Diesel sind die sauberere Verbrennung und der höhere Energiegehalt zwei der wichtigsten Vorteile von Erdgas (CNG). An entsprechenden Tankstellen lässt es sich außerdem ähnlich einfach nachfüllen wie herkömmliche Kraftstoffe. Dazu wird das Netz von CNG-Tankstellen in Europa kontinuierlich ausgebaut. In Europa lag Italien Mitte 2019 mit knapp 1.300 Tankstellen vor Deutschland mit rund 900 Tankstellen. Auf Rang drei folgte die Tschechische Republik vor Schweden und den Niederlanden, alle drei Länder steuerten auf die Marke von 200 CNG-Tankstellen zu.

Größere CNG-Tanks sorgen für hohe Reichweite

Die Konzeption der neuen Škoda G-TEC-Versionen mit größeren CNG-Tanks ermöglicht entsprechend hohe Reichweiten. Zusätzliche 9 Liter große Benzintanks stellen außerdem sicher, dass man auch in Regionen ohne CNG-Tankstellen jederzeit mobil bleibt.

Im CNG-Betrieb sind die CO₂-Emissionen bereits bei Verwendung von natürlichem Erdgas 25 Prozent niedriger als bei einem herkömmlichen Benzinmotor. Die Beimischung von 20 Prozent Bio-CNG, wie sie derzeit etwa in Deutschland üblich ist, verbessert die CO₂-Bilanz schon um 35 bis 40 Prozent. Bei noch höheren Bio-CNG-Anteilen aus pflanzlichen Reststoffen und biologischen Abfällen lassen sich Verbesserungen um bis zu 90 Prozent erzielen.

Reduzierung der Kraftstoffkosten

In Deutschland liegt der Preisvorteil gegenüber Dieselfahrzeugen bei rund 40 Prozent, im Vergleich zu Benzinern sogar bei 50 Prozent.

Der neue Škoda Octavia G-TEC, der in der zweiten Jahreshälfte 2020 auf den Markt kommt, verfügt über einen 1,5 Liter großen Vierzylinder-TGI-Motor mit 96 kW (130 PS). Seine drei CNG-Tanks haben zusammen eine Kapazität von 17,3 Kilogramm. Damit kann er im CNG-Betrieb bis zu 480 Kilometer zurücklegen. Der 1,0-Liter-TGI im Scala G-TEC und im Kamiq G-TEC leistet 66 kW (90 PS). Bei beiden Modellen haben die drei CNG-Tanks eine Kapazität von 13,8 Kilogramm, was im Erdgasmodus für eine Reichweite von rund 410 Kilometern sorgt.