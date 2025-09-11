Heute zu Gast: Der-Autotester im Podcast DIEMobilisten. Friedbert Weizenecker redet Klartext über die Zukunft der E-Mobilität in Deutschland und die brisanten Folgen des rasanten chinesischen Markteintritts. Überraschende Nuancen inklusive. Einschalten lohnt sich!

Beschreibung:

Du denkst, E-Autos sind nur was für Öko-Spinner? Dann wird dich diese Folge eines Besseren belehren! Dr. Friedbert Weizenecker, der Mann hinter dem YouTube-Kanal ‪@DerAutotester‬, hat in 15 Jahren alles gesehen: Von hasserfüllten Kommentaren über chinesische „Büchsen“ bis zu erstaunlichen technologischen Durchbrüchen. Und er prophezeit: In nur 5 Jahren will keiner mehr einen neuen Verbrenner! Was dich in dieser Folge erwartet: Ein promovierter Volkswirtschaftler, der lieber YouTube macht. Eine Familie, in der alle drei Mitglieder erfolgreiche Auto-YouTuber sind (zusammen über 800’000 Follower!) ‪@NinaCarMaria‬ ‪@thecarcrashreview‬

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und dazu schonungslose Wahrheiten über die deutsche Autoindustrie, die du so noch nie gehört hast. 🚗 Die Themen im Detail: 00:00 – Warum lösen chinesische E-Autos so viel Hass aus? 05:00 – Vom Akademiker zum YouTuber: Ein ungewöhnlicher Werdegang 10:00 – Familie Weizenecker: Wenn YouTube zum Familienbusiness wird 15:00 – Warum Elektroautos einfach effizienter sind 20:00 – Die Emotionalität beim Auto verschwindet – gut so? 25:00 – 5-Jahres-Prognose: Das Ende der Verbrenner-Ära 30:00 – Welche Autos fährt ein Auto-YouTuber privat? 35:00 – Deutsche Autoindustrie: Aufwachen oder untergehen?

zur Website: https://diemobilisten.show