Volkswagen Nutzfahrzeuge wird auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf als Weltpremiere den neuen California 6.1 vorstellen. Charismatisch ist die neue Frontpartie. Weiterent­wickelt sind Küchenzeile und Betten. Digitalisiert ist das neue multifunktionale Bedienteil in der Dachkonsole. Optional können künftig die digitalen Instrumente und die Infotainmentsysteme der nächsten Generation mit integrierter Online-Anbindung bestellt werden. Neu gestaltet ist auch die Instrumententafel. Eine neue elektromechanische Lenkung soll für mehr Sicherheit und Komfort sorgen, da mit ihr Assistenzsysteme wie der Spurhalteassistent „Lane Assist“ Einzug in die Baureihe halten.

Mehr als 175.000 Mal ist der California verkauft. Jetzt folgt auf der Basis der sechsten Bulli-Generation ein Update: der California 6.1. Die ersten Bilder zeigen mit dem California Ocean 6.1 die Topversion des Reisemobils. Optisch besonders markant ist die neue Frontpartie. Über die Chromelemente differenziert sich die Ausstattungsversion Ocean im Exterieur von den Modellen Beach und Coast.

Der im Alltag als Van nutzbare California will seit jeher mit seinen durchdachten Detaillösungen überzeugen. Dazu gehört beim Coast und Ocean eine kompakte Küchenzeile. Sie wurde nun weiterentwickelt und mit neuen Details wie einer zusätzlichen USB-Doppelsteckdose und neuen Alu-Griffleisten in allen Türen ausgestattet. Ersetzt wurden die Jalousien im Heckschrank durch neu konzipierte Schiebetüren. Neu designt wurden zudem die Holzmaserungen aller Schränke: das hellere „Bright Oak“ und das dunklere „Graphit Grey“. Auf die neuen Dekore abgestimmt haben die Interieur-Designer zudem die neuen dunkleren Sitzbezüge und -verkleidungen in „Palladiumgrau“.





Das Dachbett wird künftig mit Federtellern ausgestattet; die zum Bett umklappbare Zweisitzer-Rücksitzbank kann zudem in eine Lounge verwandelt werden. Alle wesentlichen Camper-Einstellungen des California 6.1 werden über die neu entwickelte Bedieneinheit in der Dachkonsole gesteuert. Hierbei wird das bisher eingesetzte monochrome Display durch einen großen Touchscreen mit deutlich mehr Funktionen und einer farbigen Darstellung ersetzt. Über das Bedienteil werden verschiedenste Informationen abgerufen und u.a. folgende Menüpunkte gesteuert: „Camping“(-Modus), „Kühlbox“, „Licht“ und das „Setup“ des Systems. Im California Ocean 6.1 werden zudem über das Menü „Aufstelldach“ die in diesem Fall serienmäßige elektrohydraulische Betätigung des Daches und via „Standheizung“ die im Topmodell ebenfalls aufpreisfreie Luftheizung gesteuert. Äußerst praktisch: die neue Funktion „Niveau“: Eine Niveauanzeige informiert dabei über den Längs- und Querwinkel, in dem der California auf dem Stellplatz steht. Dadurch lässt sich der Bulli sehr einfach waagerecht ausrichten. Die Sonnenaufgang-Funktion wird indes im Menü „Licht“ eingestellt und via „Wecker“ aktiviert.



Die wichtigste technische Veränderung auf der fahrdynamischen Seite ist der Wechsel von einer hydraulischen zu einer elektromechanischen Servolenkung. Durch diese nun ansteuerbare Lenkung wird der California 6.1 im Herbst 2019 mit zahlreichen neuen Assistenzsystemen auf den Markt kommen. Das erweiterte Spektrum beinhaltet unter anderem den Spurhalteassistent „Lane Assist“, den Parklenkassistenten „Park Assist“, einen Flankenschutz (warnt beim Rangieren vor Hindernissen) und den „Trailer Assist“ (vereinfacht das Rangieren mit Anhänger). Neu und serienmäßig an Bord wird zudem der Seitenwind­assistent sein; er stabilisiert den Campervan automatisch bei Windböen.



Neu konfiguriert hat Volkswagen Nutzfahrzeuge auch das Antriebsprogramm. Der serienmäßig front- und optional allradgetriebene California 6.1 wird mit 2,0-Liter-Turbodieselmotoren1 (2.0 TDI) durchstarten.

Unabhängig von allen neuen Features des California 6.1 gilt wie immer, dass Volkswagen Nutzfahrzeuge an allen cleveren Detaillösungen festhält, etwa den in der Schiebetür integrierten Campingtisch und die in der Heckklappe verstauten Campingstühle.



Die Weltpremiere der neuen California Beach, Coast und Ocean wird Ende August auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf stattfinden.



Fotos: Volkswagennutzfahrzeuge