Der Renault Zoe war im Juli in Deutschland so gefragt wie noch nie: 5307 Kaufanträge und 2854 Neuzulassungen bedeuten neue Monatsrekorde. Damit war das Elektroauto aus Frankreich das bestverkaufte Modell der Marke und erneut das erfolgreichste E-Auto auf dem deutschen Markt. Die Kaufanträge lagen rund zehnmal höher als im Juli 2019.

Die Zulassungen überschritten erstmals die Marke von 2000 Einheiten in einem Kalendermonat (bisheriger Monats-Bestwert: 1.800 Zulassungen). Und nicht nur das: In keinem anderen europäische Land wurden so viele Zoe verkauft wie hier. ampnet