Der unglaubliche Erfolg von Mercedes-Benz

Die letzten Jahre liefen sehr gut für Mercedes und den Daimler-Konzern. Steigende Verkaufszahlen, steigender Gewinn und steigende Aktienkurse. Wie gut, erklären wir Ihnen im folgenden Artikel.

Boomende SUV-Verkäufe und gute Verkaufszahlen

Der Mercedes GLC war im August des Jahres 2020 der SUV (Sports Utility Vehicle) mit den meisten Neuwagenzulassungen in Deutschland. Mit 5.265 Neuzulassungen setzt er sich vor die Konkurrenz von VW, der T-Roc und der Tiguan schaffen es lediglich auf 5.059 und 4.453 Kraftfahrzeugzulassungen. Dazu kommt noch, dass der GLC fast das Doppelte im Vergleich zum Tiguan und sogar mehr als das Doppelte im Vergleich zum T-Roc kostet. Ebenfalls gut läuft der GLA, dieser schafft es auf immerhin 1.428 Neuwagenzulassungen.

Nach aktuellsten Zahlen hat sich daran nicht viel geändert, denn laut Kraftfahrbundesamt waren im April 2021 die größte Gruppe der Kraftfahrzeugzulassungen wieder SUVs mit 24,4 % aller Neuzulassungen. Insgesamt ist Mercedes nach VW die Automarke mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland. VW schaffte es auf im April auf 43.230 Zulassungen, von Januar bis April waren es sogar 174.084. Mercedes folgt auf Platz 2 mit 21.992 Neuzulassungen im April und 84.325 von Januar bis April. Damit verdrängt Mercedes im Jahr 2021 die Konkurrenz der Premiummarken Audi (67.712) und BMW (76.873) klar auf die unteren Ränge.

Circa jedes zehnte in Deutschland neu zugelassene Auto ist aktuell ein Mercedes, mit den guten Verkaufszahlen schafft es Mercedes auf 9,5 Prozent Marktanteil bei den Neuzulassungen.

Erfolg in der Formel 1

Seit der Rekordweltmeister der Formel 1, Lewis Hamilton, im Jahr 2013 von McLaren zu Mercedes wechselte, läuft es äußerst gut bei Mercedes. 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 holte Lewis Hamilton die Weltmeisterschaft für Mercedes. Übrigens wurde sein erster Rennwagen, der McLaren MP4-22, von einem Motor von Mercedes angetrieben, wie Betway Sportwetten in einem Blog-Artikel über den britischen Senkrechtstarter berichtet. Man könnte meinen, dass Mercedes keine perfekte Siegesserie hat, da Hamilton den Preis im Jahr 2016 nicht geholt hat. Aber 2016 schaffte es sein Teamkollege Nico Rosberg, Hamilton mit 385 zu 380 Punkten zu besiegen. Damit ist das Formel-1-Team von Mercedes seit 2014, also seit über sieben Jahren, ungeschlagen.

Die siegreichen Jahre in der Königsklasse des Motorsports wirken sich natürlich positiv auf das Kerngeschäft von Mercedes aus. Da weder Audi noch BMW aktuell ein Formel-1-Team haben, hat Mercedes hier sogar eine Art Alleinstellungsmerkmal unter den deutschen Premiummarken.

Steigender Aktienkurs und E-Mobilität der Zukunft

In letzter Zeit fokussiert sich Mercedes auf die Mobilität der Zukunft, um auch den Anschluss an den US-amerikanischen Elektroauto-Hersteller Tesla nicht zu verlieren. Mit EQA, EQB, EQC, EQS und EQV möchte Mercedes elektrische Alternativen zur regulären Flotte bieten. Dabei steht das EQ für den rein elektrischen Antrieb und der dritte Buchstabe für das Modell. Allerdings ist der EQA keine elektrische A-Klasse, es ist etwas komplizierter. Der EQA, EQB und EQC sind elektrische SUVs, also die Gegenstücke zu GLA, GLB und GLC. Der EQS ist eine rein elektrische S-Klasse und kein GLS. Der EQV ist eine elektrische V-Klasse, also ein klassisches Familienauto, nur eben elektrisch. Auch bei den Elektroautos möchte Mercedes wieder durch höchste Qualität überzeugen, was laut verschiedenen Testern auch gut gelingt.

Der Blick Richtung Zukunft reizt auch viele Investoren, die voll guter Erwartungen sich mit Daimler-Aktien eindecken. Im Vergleich zum April 2020 stieg die Daimler Aktie von knapp 25 € auf circa 75 € im April 2021. Eine Verdreifachung innerhalb nur eines Jahres.

