Falken stattet die neuen Modelle des Toyota Corolla werksseitig mit seinen Energiesparreifen, die seit März 2019 im Handel sind, aus. Ein verbesserter Rollwiderstand soll für geringeren Energieverbrauch und damit für niedrige Verbrauchswerte sorgen.

Zum Einsatz kommen die Reifen aus der ZIEX-Serie, die ZIEX ZE914B ECORUN in den Dimensionen 225/40R18 92 W XL und 225/45R17 91W sowie ein Reifen aus der SINCERA-Serie, der SINCERA SN832B in der Dimension 205/55R16 91V.

Hergestellt werden die Falken Reifen im SRI-Werk in Türkei, montiert werden sie im Toyota Werk in Castle Donington in Großbritannien bzw. im türkischen Werk in Sarkaya.

Foto: Falken