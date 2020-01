Der neue Seat Leon Cupra (290 PS) – Fahrbericht im Video

Seat bringt mit der dritten Generation des Leon auch das Facelift (Modelljahr 2019) des Performance-Kompakten „Cupra“ auf den Markt. Wir durften den Golf GTI Jäger mit 2.0 Liter TSI starkem Vierzylinder Benziner, 290 PS (380 Newtonmeter maximales Drehmoment), 2WD Frontantrieb, 7-Gang DSG Doppelkupplungsgetriebe – der in 6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt (vMax 250 km/h) fahren. Um ALLES über den Kompakt-Sportler der Spanier 🇪🇸 zu erfahren, schaut JETZT rein! 🏁

Zur Ausstattung:

Unser Testwagen, als 5-Türer, in der Lackierung „Nevada Weiß“, profitierte von der „Cupra“ Serienausstattung:

CUPRA Pro, CUPRA Styling-Paket, Außenspiegel, elektrisch anklappbar/beheizbar, Heckspoiler in Wagenfarbe/schwarz lackiert, Wärmeschutzverglasung, Abgasendrohr zweiflutig, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Sportfahrwerk „CUPRA“, SEAT Logos in Copper, Sportfahrwerk CUPRA, Heckdiffusor „CUPRA“, Ovales Auspuffendrohr links und rechts, Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Sportpedaliere „CUPRA“, Virtual Cockpit, Chromapplikationen Interieur, Gepäckraumabdeckung, Innenspiegel automatisch abblendend, Dreispeichenlenkrad „CUPRA“ in Leder mit Schaltwippen, Multifunktion und „CUPRA“ Logo“ und Sportpedalerie „CUPRA“, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Ambientebeleuchtung (Multicolour) in der Türverkleidung, Sportsitze „CUPRA“ vorne mit Alcantara/Lederoptik, Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, getrennte Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, BeatsAudioTM Soundsystem, 10 Lautsprecher (mit Subwoofer), DAB+, Navigationssystem Plus, Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Full Link, BeatsAudioTM Soundsystem, Voll-LED-Scheinwerfer (Abblendlicht und Fernlicht in LED-Technologie, Tagfahrlicht und Heckleuchten in LED-Technologie, Dynamische Leuchtweitenregulierung) Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor, Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion Fahrassistenz-Paket IV, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Differenzialsperre, mechanisch für Vorderachse, ESP, Progressivlenkung, CUPRA Drive Profile (3 Fahrprofile können individuell gewählt werden (Comfort/Sport/CUPRA), Gewähltes Fahrprofil beeinflusst Lenkunterstützung, Gasannahme, Soundaktor, Fahrwerksregelung und Schaltkennlinie (bei DSG), Ambientebeleuchtung in der Türverkleidung (Farbe abhängig vom gewählten Fahrprofil), Reifen 235/35 R 19.

Und der Zusatzaustattung:

Black-Paket Interieur

Variabler Gepäckraumboden mit Staufächern im Gepäckraum

Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch mit Sonnenschutzjalousie

Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole für Media System Plus oder Navigationssystem inkl. Wireless Charger

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem „Kessy“

Rückfahrkamera

Ultraschall-Einparkhilfe, vorne und hinten mit optischer Einparkhilfe

Schalensitze Alcantara/Lederoptik inkl. Vordersitze beheizbar

Technische Daten:

(2020) Seat Leon Cupra 2.0 TSI Start/Stop 5-Türer 7-Gang DSG (290 PS)

Abmessungen (Länge/Breite/Höhe):

4281 mm, 1816 mm, 1435 m

Radstand: 2631 mm

Leergewicht (DIN): 1431 kg

Anhängelast (gebremst – 12%): 1500 kg

Sitzplätze: 5

Emissionsklasse: EU 6d-Temp

Motor/Hubraum: 2.0 TSI Vierzylinder Turbo Benziner 1.984 ccm Hubraum

Getriebe: 7-Gang DSG

Leistung: 290 PS (213 kW)

Kraftstoffart: Benzin

Kofferraum: 467 – 1410 Liter

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

max. Drehmoment: 380 Nm 1950 U/min

Beschleunigung 0-100 km/h: 6 Sekunden

Normverbrauch (kombiniert) WLTP: 7,2 l

Testverbrauch: 8,0 l

CO2-Emissionen

(Normverbrauch nach NEFZ): 170 g/km

Grundpreis: 37.870 Euro

Preis des Testwagens 42.429 Euro

Wettbewerber/Konkurrenten:

Ford Focus ST (280 PS), Seat Leon Cupra ST (300 PS), Skoda Octavia RS (245) und VW Golf (230 PS), Golf GTI Performance (245 PS), Golf GTI TCR (290 PS) Golf R (310 PS) Allrad, Audi S3 (300 PS), Audi RS 3 (400 PS), Civic Type R (320 PS), BMW M140i Performance (340 PS), BMW M2 (370 PS) Mercedes-AMG A 45 (384 PS).