Der neue Land Rover Defender (2020) - Mein erstes Mal OFFROAD! Gelände | 4x4 | Fahrbericht | Test

Ganz ehrlich: Ich hatte echt Angst vor meiner ersten harten Offroad Fahrt im Land Rover Experience Center in Wülfrath – mit dem NEUEN Land Rover Defender! Falls ihr Lust habt meine erste Fahrt im Gelände voller Herzklopfen, Schweißausbrüchen und Freundenstrahlen zu sehen – dann bleibt gerne dran!

Der Land Rover Defender ⛰🌲 hat‘s nun endlich in die Moderne (Modelljahr 2020) geschafft. Für ALLE Infos zum 4×4 Offroad-Monster in der Variante „S“ mit dem langen 110 Zoll Radstand aus dem Steinbruch des Land Rover Experience Center in Wülfrath – Schaut JETZT in unseren On/off-road Fahrbericht | Review | 4×4 Test 🇬🇧 🏁



Testmodell:

Wir durften den Land Rover Defender mit langem Radstand und mit dem 2.0 Liter Diesel Motor, der 240 PS (430 Newtonmeter maximales Drehmoment), 4WD permanentem Allrad-Antrieb, AT8 Achtgang-Automatikgetriebe – der in 9,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt (vMax 188 km/h) fahren.

Technische Daten:

(2020) Land Rover Defender 2.0 D240 AWD „S“ 110

Zylinder: 4 Zylinder Turbo-Diesel

Antrieb: 4×4 permanent Allrad

Hubraum: 1.999 ccm

Leistung: 177 kW (240 PS)

Drehmoment: 430 Nm

Beschleunigung auf 100 km/h: 9,1 Sek.

Höchstgeschwindigkeit: 188 km/h

Verbrauch: 7,7 Liter/100 km

CO2: 204 g/km

Tankinhalt: 85 Liter

Länge: 5.018 Millimeter/Breite: 2.008 Millimeter/Höhe: 1.967 Millimeter

Gewicht: 2323 Kilogramm

Radstand: 3.022 Millimeter

Anhängelast: 3,5 Tonnen

Kofferraum: 1075 – 2380 Liter

Böschungswinkel vorne: 38 Grad/ Böschungswinkel hinten: 40 Grad

Rampenwinkel: 28 Grad (31 Grad bei Defender 90)

Wattiefe: 900 mm (mit Anzeige im Display)

Bodenfreiheit: 218 (Standard), 291 (Offroad)

maximale Steigfähigkeit: 45 Grad

max. seitlicher Neigungswinkel: 45 Grad

maximale Dachlast (dynamisch): 100 bis 168 kg (je nach Bereifung)

maximale Dachlast (statisch): 300 Kilo

Preis Defender 90: ab 49.700 Euro

Preis Defender 110: ab 55.600 Euro

Preis Defender 110 D240: ab 59.900 Euro

Preis Defender 110 D240 „S“: ab 64.700 Euro

Preis Testwagen: unbekannt

Wettbewerbsumfeld:

Mercedes G-Klasse, Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser, Ford Ranger Raptor