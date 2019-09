Der neue Hyundai Kona Hybrid 1,6 Liter (141 PS) fährt vor – Fahrbericht im Video

Inzwischen ist das sub-kompakte Lifestyle SUV schon ein guter Bekannter auf Deutschlands Straßen. Nun kommt der Kona zusätzlich mit Hybrid Antrieb⛽️⚡️. Hier unterstützt ein E-Motor den Verbrenner, der ganz überwiegend für den Vortrieb zuständig ist. Der Effekt durch das Akku macht sich entweder in der Kraftentwicklung oder in der Sparsamkeit bemerkbar. So resultiert ein Verbrauch auf dem Niveau eines guten Diesel. Ab 26.400 Euro ist dieser Kona künftig zu haben. Seine Systemleistung gibt Hyundai mit 141 PS an. Erfahrt in unserem Video-Fahrbericht alles Wesentliche zum koreanischen Hybrid-SUV, das zudem neue Assistenz-Systeme mit auf die Straße bekommt.