Der neue Audi RS6 Avant (600 PS) – Vorstellung des Sportkombis

Audi legt den Sportkombi neu auf. Mit dem neuen Audi RS 6 möchte Audi Sport ein neues Kapitel in der High-Performance-Avant- Geschichte aufschlagen. Wie? Mit mehr Leistung bei gesteigerter Effizienz durch den Einsatz eines Mild-Hybrid-Systems. Das soll den RS 6 Avant zum perfekten Begleiter für jeden Einsatz machen. Im Lauf des ersten Quartals 2020 wird der RS 6 Avant beim Audi-Händler zu finden sein. Der 4.0 Benziner im neuen Audi RS 6 Avant liefert 441 kW (600 PS) Leistung und 800 Nm Drehmoment. In 3,6 Sekunden sprintet der Sportkombi aus dem Stand auf Tempo 100. In nur 12 Sekunden erreicht der RS 6 Avant 200 Stundenkilometer. Bei 250 km/h wird der Vortrieb elektronisch abgeriegelt. Ein heißes Geschoss. Schaut rein!