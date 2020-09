Citroen Ami (2020) - Sind wir jetzt Freunde?! Fahrbericht | Review | Test | Reichweite | Laden

Ist der Elektro-Kleinstwagen Citroen Ami im Modelljahr 2020 💙 mein neuer kleiner Freund? Passt er in die Zukunft? Und wie schlägt er sich im hektischen Stadtverkehr Berlins? Falls ihr Bock auf unseren Fahrbericht | Review | Test – zum französischen City-Stromer habt, dann schaut jetzt rein! 🇫🇷🏁

In aller Kürze:

Der Ami überzeugt mit kleinsten Ausmassen, Platz für zwei Personen und der Erlaubnis als Leichtkraftfahrzeug von 15-16 Jährigen mit Rollerführerschein der Klasse AM gefahren zu werden. Mega. Er ist 2,41 Meter lang, 1,39 Meter breit, 1,52 Meter hoch und besitzt einen Wendekreis von nur 7,2 Meter. Optisch sieht der Ami mit Kunststoff Karosserie von Vorne aus wie von hinten. A – N – N – A. Seine Fahrertüren öffnen gegenläufig, während die Beifahrer-Seite „normal“ öffnet.

Die Grundfarbe ist Ami-Blau und nicht änderbar. Dafür gibt es Individualisierungspakete mit farblich abgesetzten Details auf den Felgen und der Tür in den Farben Grau, Blau, Orange oder Khaki. Einen Kofferraum hat der Ami nicht. Dafür ist vor dem Beifahrersitz 63 Liter Platz für bspw. ein Weekender. Die vier Farben werden auch in den Innenraum transkribiert. Der Fahrer- und Beifahrersitz (fix) sind unterschiedlich positioniert. Der Beifahrer sitzt im beheizbaren Innenraum etwas nach hinten versetzt. Ein Infotainmentsystem lässt sich es ebenfalls nicht konfigurieren. Zur Navigation soll eine Handy-Halterung dienen. Es kann mit einer eingestellten Soundbox gekoppelt werden. Der Innenraum wirkt mit vielen Glasflächen und dem serienmäßigen Panoramadach dennoch großzügig. Paradox.

Die Eckdaten lesen sich derweil einfach. Der Citroen Ami verspricht bei lediglich 471 Kilogramm Gewicht: 6 kW, 8 PS und 75 Kilometer Reichweite. Er wird maximal 45 km/h schnell und sein 5,5 kWh Akku kann schnellstens in drei Stunden geladen werden. Das geht aktuell an der Steckdose zuhause via integriertem drei Meter langem Kabel, Für Schnelllade-Stationen ist ein Adapter vorgesehen, was die Ladezeit allerdings nicht verkürzen wird. In Frankreich kann der Ami seit Ende August bestellen werden und findet schon den Weg zu ersten Kunden. Über 1000 Ami habe Citroen in Frankreich bereits abgesetzt, so Citroen-Sprecher Christopher Rux.

Überraschend ist, dass sich ein Großteil der Kunden gegen das Leasing und für den Kauf entscheiden. Da der Ami besteht aus weniger als 250 Teilen was den Preis in Frankreich auf 6900 Euro beziffern lässt. Der exakte Preis in Deutschland steht noch nicht fest, wird sich allerdings an diesem Wert orientieren. Bei unseren Nachbarn ist außerdem Carsharing für 26 Cent die Minute und Leasing für unter 20 Euro im Monat möglich. Der Ami kann vom Sofa aus bequem online konfiguriert werden und wird auch nach Hause geliefert. Eine Elektroprämie oder Förderung für Elektrokleinfahrzeuge gibt es in Deutschland übrigens nicht. Schade.

Technische Daten:

2020 Citroen Ami

Länge: 2,41 m

Breite: 1,39 m

Höhe: 1,52 m

Gewicht: 471 (inkl. Batterie) Kilo

max. Zuladung: 229 (= 1 Fahrer + 150 kg) Kilo

Batteriekapazität: 5,5 kwh

Reichweite: bis zu 75 Kilometer

Ladezeit: 3 Stunden

Vmax: 45 km/h

Preis: etwa 6.900 Euro

Ausstattungsvariante: My Ami Orange



Wettbewerber: Smart, Mini, Fiat 500e, Renault Twizy