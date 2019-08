Eurocaravaning präsentiert auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon (31.8.–8.9.2019) seinen Vantourer 600 D als Editonsmodell „Black and White“. Neben der Karosserie ist auch das Interieur des Campers in den klassischen Kontrastfarben Weiß und Schwarz gehalten. Der Verzicht auf klassisches Holzdekor soll vor allem jüngere Kunden ansprechen. Das Fahrzeug auf Basis des Fiat Ducato ist ab Oktober zum Preis von 43.990 Euro zu haben. Damit ist der Black and White sogar günstiger als der kleinere 540 D. ampnet



Fotos: Eurocaravaning