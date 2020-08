Bikini Jeep Wrangler – So würde ich ihn konfigurieren! Review | POV | Unlimited JL Sahara | 2020

Mein nächster Wagen? Wenn alles klappt der Jeep Wrangler! Doch wie würde ich ihn konfigurieren? Soll ich lieber die lange oder die kurze Version wählen? Und welche Sonderausstattungen machen den Offroader für mich perfekt?

Falls dich interessiert, wie mein Traum Wrangler in Bikini (Metallic) aussehen soll, dann schau jetzt rein!

In aller Kürze:

DER „Jeep“ stellt auch in der vierten Generation nach 1987 einen würdigen Nachfolger des legendären „Willys“. Und ist damit eines der letzten echten Offroad-Modelle auf dem Markt. Den „Wrangler“ des Modelljahres JL gibt’s seit September 2018 weiterhin in einer kurzen (3-Türer) und einer langen (5-Türer) Karosserie-Variante, sowie in den Ausstattungslinien „Sport“, „Rubicon“ und „Sahara“ und „Night Eagle“.

Zum Marktstart steht neben einem 200 PS starken 2.2 Liter Diesel mit vier Zylindern auch ein 2,0-Liter-Turbo-Benziner mit 270 PS zur Wahl. Geneigte Kunden dürfen sich neuerdings zwischen drei luftigen Dachformen entscheiden. Was den Wrangler zu haben ist, zu einem besseren und modernen Begleiter auf Alltags-Asphalt macht? Der variable Allradantrieb, ein 8,4-Zoll-Display in der Mittelkonsole, die Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) oder die Rückfahrkamera. Doch Jeep Fans dürfen beruhigt sein. Ihr Wrangler BLEIBT vor allem eines: Ein echter Könner im Gelände ohne dabei eine Hippster-Attitüde zu erfahren.

In meinem Test:

Der Wrangler in der „Sahara“-Variante ist ist für mich die beste Variante. Zudem gibt es jede Version als „Unlimited“ mit langem (4.9 Meter als 5-Türer) oder kurzem (3,4 Meter als 3-Türer) Radstand. Zusätzlich sind drei Dachvarianten kombinierbar. Die Basis bildet ein Hardtop, welches im vorderen Bereich zwei herausnehmbare Elemente auszeichnet, die im Kofferraum verstaut werden können. Daneben ist ein Stoffdach zum händischen Knöpfen und Zusammenfalten orderbar. Die luxuriöseste Dachvariante bildet das elektrische Faltdach, das sich auch während der Fahrt bequem per Knopfdruck öffnen lässt – und knapp 2.400 Euro kostet.

Ausstattung des Testfahrzeugs:

Sky One-Touch Power Soft Top Schwarz (ca. 2.400€)

Sicherheitspaket (Adaptive Cruise Control und Forward Collision Warning Plus) (ca. 770€)

Sonderlackierung Bikini (Meallic) (ca. 860€)

Overland-Paket (ca. 2.300€)

Sitzheizung vorn (ca. 280€)

Technologie Paket ca. 620€)

Alwetterfußmatten MOPAR (90€)

Offroad-Kofferraumbefestigungssystem (ca. 280€)

Differentialsperre (mechanisch) für die Hinterachse (ca. 280€)

Alarmanlage (ca. 280€)

Lichtmaschine / Batterie mit erhöhter Kapazität (ca. 280€)

Technik:

Während der eine Hebel in der Mittelkonsole für die 8-Gang Automatik von ZF ist, lässt sich über den kleineren gleich daneben die Kraftverteilung des Antriebs steuern. Das in den Staaten „Selec-Trac“ genannte System ist in den USA optional, während es bei uns serienmäßig verbaut wird. Eine Handschaltung ist nicht mehr im Angebot. Der Alltagsmodus wird neuerdings von einem variablen Allradantrieb abgebildet (4H Auto). Heißt: Bei normalem Betrieb treiben die hinteren beiden Räder den Wrangler an, während sich die Vorderen nur bei fehlender Traktion zuschalten. Selbstredend lässt sich der Jeep auch nur von den hinteren beiden Rädern antreiben (2H). Außerdem gibt es eine starre 50:50 (4H) Option, sowie eine kurze Geländeuntersetzung von 2,72:1 (4L).

Fahren:

Der Wrangler generiert seine Kraft aus einem 2.0 Liter Benziner Vier-Zylinder Aggregat mit satten 400 Newtonmetern maximalem Drehmoment und 270 PS Leistung. Der neue Benziner klingt gut, beschleunigt uns im 1.9 Tonnen Koloss in nur 7,3 Sekunden auf Tempo 100. Trotzdem hält sich der Normverbrauch von 8.8 Litern in Grenzen. Letzteren haben wir auf unserer zügigen Testfahrt auch tatsächlich getroffen.

Ob der Wrangler für die Autobahn geeignet ist? Mit seiner großen Karosserie, dem hohen Luftwiderstand und der maximalen Geschwindigkeit von 180 km/h stellt er sich hier ganz okay an. Die lange Autobahnfahrt ist natürlich nicht sein liebstes Revier.

Technische Daten:

Jeep Bikini Wrangler Sahara (2020)

• Motor: Vierzylinder, Turbo, vorn längs

• Hubraum: 1995 cm³

• Leistung: 200 kW (270 PS) bei 5200/min • max. Drehmoment: 400 Nm bei 3000/min

• Antrieb: Hinterrad/Allrad, Acht-Stufen-Automatik

• Leergewicht (EU): 2.207 kg

• Kofferraum: 533 – 1.044 l

Basispreis des Testfahrzeugs: 56.537 Euro

Endpreis des Testfahrzeugs: 65.388 Euro



