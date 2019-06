Der Ford Fan Award – der Online-Wettbewerb für alle Fans der Marke – findet auch 2019 wieder statt. In diesem Jahr gibt es erneut verschiedene Kategorien, in denen sich die Betreiber von Internet-Auftritten und Social-Media-Kanälen zum Thema Ford bewerben können. Angesprochen sind Ford Clubs, Ford Communities oder andere Ford Fans.

Die zweimonatige Bewerbungsphase des Online-Wettbewerbes beginnt am Montag, 1. Juli 2019. Bis einschließlich Samstag, 31. August 2019, können Ford Fans am Wettbewerb teilnehmen, indem sie ihre Einreichung per E-Mail an fanaward@ford.com senden. Ford Clubs und alle nicht kommerziellen Website- und Social Media-Betreiber sind eingeladen, sich in den beiden Kategorien „Bester Ford Club“ und „Bester Ford Channel“ zu bewerben. Hinzu kommen die beiden Kategorien „Ford Individualisierung“ und „Ford Roadtrip“.

Alle Informationen zum Ford FanAward 2019 unter: https://www.ford.de/ueber-ford/ford-blog/ford-fanaward-2019