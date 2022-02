Automatikgetriebe: Getriebespülung mit innovativem Verfahren nutzen 

Das Getriebe Ihres Fahrzeugs muss Höchstleistungen bringen, um möglichst reibungslos zu schalten und die Motorenkraft optimal umzusetzen. Mit einem Automatikgetriebe, das in Europa immer noch seltener als das Schaltgetriebe zu finden ist, müssen Sie sich keine Gedanken um den idealen Schaltmoment machen. Damit diese technisch einwandfrei umgesetzt werden und den Treibstoffverbrauch senken, ist ein gepflegtes Getriebe essenziell. Mit einer fachgerechten Getriebespülung tragen Sie hierzu bei.



Getriebespülung – sinnvoller Beitrag für den Werterhalt



Wer die Funktionsweise eines Getriebes verstanden hat, wird alles für ein möglichst reibungsloses und ungestörtes Arbeiten der Fahrzeugkomponenten tun wollen. Der Ölwechsel in regelmäßigen Abständen gehört hierzu, da sich im Laufe der Jahre Schmutzpartikel im Öl sammeln und eine Verschmutzung sowie den Abrieb der Getriebeteile fördern können.



Bei einem klassischen Ölwechsel droht dennoch, hartnäckiges Altöl im Getriebe zu verbleiben. Alleine eine gründliche Spülung des Getriebes beseitigt dies, bringt jedoch einige Fragen und Schwierigkeiten mit sich. So gibt es verschiedene Getriebehersteller, die keinen Reiniger für ihr Getriebe empfehlen. Hier mit dem falschen Mittel zu arbeiten, kann das Getriebe nachhaltig schädigen.



Um zur einwandfreien Funktion des Fahrzeugs und zum Werterhalt beizutragen, ist deshalb eine fachgerechte Getriebespülung wichtig. Hierfür bietet sich die Zusammenarbeit mit Fachbetrieben an, die mit neuen und patentierten Methoden für eine sichere Art der Getriebespülung ohne drohende Risiken eines Schadens sorgen.



Gerade beim Automatikgetriebe wichtig



Unsere Ratgeber rund um die Fahrzeugpflege und weitere Themen des Autolebens zeigen, wie die richtige Pflege die Lebensdauer eines Fahrzeugs erheblich beeinflusst. Im Falle eines Automatikgetriebes gilt dies umso mehr im Vergleich zum Schaltwagen. Während der Autofahrer bei diesem aktiv Einfluss auf die Schaltvorgänge nimmt, ist bei einem Automatikgetriebe blindes Vertrauen in die Schalttechnik notwendig.



Dass hier nicht immer alles reibungslos läuft, zeigt sich beispielsweise durch das Ruckeln beim Anfahren oder einem verzögerten Hochschalten. Der Wechsel des Öls ist hier die richtige Entscheidung, um zu einer optimierten Getriebefunktion beizutragen. Die fachgerechte Getriebespülung geht weiter und verlängert mit dem richtigen Verfahren sogar die Wartungsintervalle bis zum nächsten Ölwechsel plus Spülung.



Mit patentiertem Verfahren zu besten Ergebnissen



Doch was genau zeichnet die innovative Form der Getriebespülung aus. Neben dem üblichen Abpumpen des Getriebeöls kommt bei diesem Spülsystem ein zusätzlicher Sauger zum Einsatz. Dieser entfernt hartnäckiges Öl, bis der gesamten Pumpenstrang inklusive der Mechatronik freigelegt wird. Gegenüber herkömmlichen Verfahren kann dies noch einmal 1,5 bis 2,0 Liter aus dem Getriebe herausholen.



Diese Rückstände müssten sonst mit neuem und teurem Öl rausgespült werden. Zudem kommt kein gesonderter Reiniger zum Einsatz, der sich als schädlich für das jeweilige Automatikgetriebe erweisen könnte. Das patentierte Verfahren sichert somit einen schonenden Umgang mit der Getriebetechnik zu, erzielt jedoch deutlich bessere Reinigungsergebnisse als bislang etablierte Methoden der Getriebespülung.



Fahrzeugpflege auf höchstem Niveau



Das innovative Verfahren ist für fast jedes Fahrzeugmodell unabhängig von Hersteller und Baureihe geeignet. Die Kosten für diese Form der Getriebespülung hängen von der jeweiligen Fahrzeugmarke ab, was auch an der Eignung des nachzufüllenden Öls liegt. Im Vorfeld lässt sich abklären, wie teuer eine individuelle Getriebespülung konkret sein dürfte.



Wenn der Schaltprozess bei einem Automatikgetriebe schon nicht aktiv beeinflusst werden kann, sollten die technischen Grundlagen für eine optimale Automatisierung dieser Prozesse gelegt werden. Die fachmännische Getriebespülung leistet hierzu einen essenziellen Beitrag.

