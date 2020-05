Audi RS6 Avant (2020) – Mein Traumwagen Check | Fahrbericht | Review | Night Drive | Sound | Test

In diesem Video erzählt Jessi, warum der #Audi #RS6 Avant ihr absoluter #Traumwagen ist – falls Du Lust darauf hast, bleib gerne dran!

In aller Kürze:

Der erste RS6 erschien 2002 (C5) als einer der Nachfolger des legendären Audi RS2 Avant. 2019 erschien die inzwischen vierte Generation (C8) des RS6 Avant. Den es nur noch als Kombi gibt. Wer eine Limousine mit coupeartigem Dach sucht, wird beim RS7 fündig. Beide Modelle sind von Porschefahrern verhasst. 911-Umsteiger lieben sie. Doch warum eigentlich?

Beim RS6 Avant entsprechen nur noch die Vordertüren, das Dach und die Heckklappe dem Serienstand. Die monumentale Front samt LED-Scheinwerfern stammt vom RS7. Der brachiale Look des 5.00 Meter langen und 1.95 Meter breiten (plus 8 Zentimeter) lässt sich mit Anbauteilen der drei Optikpakete (Aluminium matt, Schwarz, Carbon) oder optionalen 22 Zoll Felgen weiter verfeinern.

Der Innenraum rund um das MMI Navi und Audi Virtual Cockpit weiss durchaus zu überzeugen. Feinheiten wie die RS Sportsitze in Leder Valcona Cognac Braun (1.750 Euro) mit Wabensteppung und Sitzbelüftung, die Bang & Olufsen 3D Soundanlage (6.000 Euro), der Dachhimmel Alcantara Schwarz ( 2.000 Euro), das Head up Display (1.400 ) oder die Umgebungskameras (1.150 Euro) pimpen das Interieur auf Luxus-Gott Level.

Der Audi RS 6 Avant ist für Viele ein 600 PS Traum-Kombi in The Rock-Optik. Er besticht dabei mit einer ausgeklügelten Fahrdynamik, die trotz RS Dynamik Paket Plus (305 km/h, Keramikbremsen, Allradlenkung, Sportdifferential an der Hinterachse) nicht ganz so brachial daher kommt wie bei Mercedes oder BMW. Dafür aber ein beeindruckend rundes Komfort-Niveau bietet. Die Konnektivität im Interieur ist genauso hervorragende wie die intuitive Bedienung des MMI Infotainment. So viel Kombinationskraftwagen aus Dynamik, Platz und Luxus hat mit 117.500 Euro einen stolzen Basispreis. Unser Testwagen schlug mit 162.400 Euro zu Buche. Wir haben den Audi RS 6 Avant im Test!

Unser Modell:

Wir durften den Performance Kombi der Oberklasse mit dem 4.0 Liter V8 BiTurbo-Benziner, der 600 PS (800 Newtonmeter maximales Drehmoment) 4WD „quattro“ Allantrieb, ZF Achtgang-Wandler Automatikgetriebe „tiptronic“ – der in 3,6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt (vMax 250 – 305 km/h) fahren.

Technische Daten:

(2020) Audi RS6 Avant 4.0 TFSI quattro

Motor: Biturbo-V8

Hubraum: 3.996 ccm

Antrieb: Allradantrieb

Getriebeart: 8-Gang-Automatik

Leistung: 441 kW (600 PS) bei 6.000-6.250 U/min

Max. Drehmoment: 800 Nm bei 2.050-4.500 U/min

Beschleunigung 0-100 km/h: 3,6 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (optional 280 bis 305 km/h)

Leergewicht: 2.150 kg

Zuladung: 665 kg

Anhängelast: 2.100 kg

Kofferraumvolumen: 565-1.680 Liter

Verbrauch: 11,5 Liter

Emission: 263 g/km CO2

Basispreis: 117.500 Euro

Preis Testwagen: 162.400 Euro



Wettbewerbsumfeld:

BMW M5 / Competition, Mercedes AMG C63 T-Modell, Mercedes-Benz E 63 AMG S T-Modell, Alfa Romeo Giulia QV.