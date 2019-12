Der neue Opel Corsa-e ist für so manche Überraschung gut. „Energie“ lautet das Zauberwort – und davon hat der batterie-elektrische Corsa-e reichlich. So viel, dass er sogar die Lichter am festlich geschmückten Tannenbaum zum Leuchten bringt. Der Weihnachtsmann weiß eben, worauf er sich beim Ausfahren der Geschenke verlassen kann. Rentiere waren gestern, der neue Corsa-e im Miniaturformat ist das Gefährt der Wahl. Träumen ausdrücklich erlaubt!

Foto: Opel