„R“ steht bei Audi für überdurchschnittliche Sportlichkeit. Die mit Audi eng kooperierende Edel-Tuning-Firma Abt spendiert dem schnellen RS 7, der seit Ende 2019 über die Straßen braust, noch ein zweites „R“ und natürlich ein paar PS extra.

Wer den RS 7 besitzt, kann diesen exklusiv bei Abt Sportsline zu einem Audi Abt RS7-R veredeln. Das Sondermodell ist jedoch auf 125 Stück limitiert. Herzstück des RS7-R-Pakets ist das Performance-Upgrade Abt Power R, das die Leistung der Basisversion von 441 kW/600 PS und 800 Nm nun auf gewaltige 544 kW/740 PS und 920 Nm erhöht.

Um die zusätzliche Leistung für den vier Liter großen V8-Bi-Turbo-Benziner bestmöglich auf die Straße zu bringen, bieten die Allgäuer ihr auf den RS7-R abgestimmtes Abt-Fahrwerk an, bestehend aus hauseigenen Gewindefahrwerksfedern und Sportstabilisatoren. Natürlich beinhaltet das RS7-R-Paket auch optische Highlights. Diese kommen vorwiegend in stylishem Sichtcarbon daher. So sorgen Frontgrillaufsatz und Frontlippenaufsatz mit stilsicherem rotem RS7-R-Logo für einen prägnanten Auftritt.

Die dazu passenden Abt-Heckspoiler und der Heckschürzenaufsatz dürfen natürlich nicht fehlen. Zum Paket gehören außerdem die 22-Zoll-Felgen des Modells ABT High Performance HR. Enthalten sind auch eine Vielzahl von Modifizierungen im Innenraum, dazu zählen beispielsweise die Lenkradveredelung, die Carbon und Leder kombiniert und die Sitzveredelung mit dem Logo. mid

Foto: Abt Sportsline