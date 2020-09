Abarth 595 Cabrio Competizione (2020) – Vom Skorpion gestochen?! Review | Test | Sound | POV

Nach zwei Wochen mit dem Abarth 595 Cabrio Competizione (2020) bin ich tatsächlich vom Skorpion infiziert / gestochen! Das, und warum der 180 PS starke Cinquecento mein Sommer-Traumwagen wäre, erfahrt ihr in diesem Review. Schaut rein!

In aller Kürze:

Der Abarth 595C Competizione ist das puristische Sportgerät mit der höchsten Leistung innerhalb der Baureihe. Der 132 kW (180 PS) leistende Motor katapultiert das Fahrzeug in nur 6,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 (6,9 Sekunden beim Automatikgetriebe) sowie bei Bedarf auf eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h. Den kombinierten Verbrauch gibt FCA mit 6,8 Liter je 100 Kilometer an.

Dank des vier-flutigen High-Performance-Abgassystems Record Monza mit Dual-Mode-Funktion klingt das Triebwerk ausgesprochen kernig. Auch durch die an Vorder- und Hinterachse montierten FSD-Stoßdämpfer von Koni und die Hochleistungsbremsanlage von Brembo® ist der Abarth 595 Competizione für gelegentliche Ausflüge auf die Rennstrecke gewappnet. Vier-Kolben-Festsättel aus Aluminium sorgen für optimale Verzögerung. Die gelochten und an der Vorderachse zusätzlich belüfteten Bremsscheiben packen stets kraftvoll zu. Standardmäßig sind die Bremszangen rot lackiert, können aber auch in Schwarz, Silber oder Gelb gewählt werden.

Passend zum supersportlichen Charakter ist der Abarth 595C Competizione mit Schalensitzen „Abarth Corsa by Sabelt®“ ausgestattet. Für Rennsport-Atmosphäre im Cockpit sorgen außerdem die Armaturentafel in Carbon, das Sportlenkrad mit Bezug aus Alcantara und Einsätzen aus Carbon sowie das serienmäßige Ausstattungspaket „Competizione“ mit Pedalabdeckungen, Fußstütze und Einstiegsleisten in Edelstahl, Fußmatten mit „Officine Abarth“-Plakette aus Aluminium sowie Wählhebel mit Aluminiumveredelung (nur beim optionalen Automatikgetriebe). Auch der Tankdeckel aus Aluminium und der BMC-Sportluftfilter sind im Paket enthalten. Der Abarth 595 Competizione kommt auf Wunsch mit mechanischem Sperrdifferenzial.

Technische Daten:

2020 Abarth 595C Competizione

Farbe: Asfalto Grau Matt

Länge x Breite x Höhe (m): 3,66 x 1,63 (1,89 mit Außenspiegel) x 1,49

Radstand (mm): 2.300

Motor: Vierzylinder Turbo-Ottomotor

Leistung: 132 kW (180 PS) bei 5.500 rpm

Hubraum: 1.368 ccm

Max. Drehmoment: 250 Nm bei 3.000 rpm

Getriebe: 6-Gang-Handschaltung

Antrieb: Front

Durchschnittsverbrauch (NEFZ): 6,8 L/100 km

Durchschnittsverbrauch (NewCarz): 7,1 L/100 km

CO2-Emissionen (Herstellerangabe): 155 g/km

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: 6,7 Sekunden

Leergewicht: 1.165 kg

Wendekreis: 10,6 m

Kofferraumvolumen: 182 bis 520 Liter

Zuladung: 350 kg

Kraftstofftank: 35 Liter

Kraftstoffart: Benzin E5/E10 Mindestens 95 Oktan

Neupreis des Testwagens: ca. 35.706 Euro

Einstiegspreis Competizione ab 28.356 Euro

Sonderausstattung Testwagen:

Matt-Lackierung: 974 Euro

Performance-Paket (mech. Sperrdifferenzial, Sabelt Rennsport-Schalensitze schwarz, 17″ Felgen): 2.914 Euro

Bi-Xenon Scheinwerfer: 877 Euro

Beats Audio Soundsystem: 672 Euro

Urban Paket: 965 Euro

Amaturenbrettverkleidung aus Carbon: 965 Euro

Rote Sitzgurte vorne: 185 Euro

Kit Estetico Rot: 282 Euro

