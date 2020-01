Volkswagen hat in den letzten Wochen flexible Schnellladesäulen über das Wolfsburger Stadtgebiet verteilt. Ein Geburtstagsgeschenk von Volkswagen für die Bürger der Stadt Wolfsburg. Kostenfreies Laden für 80 Wochen an den neuen Ladesäulen. Neun der insgesamt zwölf Säulen sind in der ersten Phase des Pilotprojekts fest an das Stromnetz angeschlossen, drei weitere sollen flexibel zum Beispiel bei Großveranstaltungen eingesetzt werden. Zu finden sind die flexiblen Schnellladesäulen von Fallersleben bis Vorsfelde, von Brackstedt bis Detmerode. Geladen werden können E-Autos und Hybridfahrzeuge verschiedener Hersteller. Dabei ist nicht nur normales Laden (AC), sondern auch Schnellladen (DC) mit bis zu 100 kW möglich.

Hier stehen die flexiblen Schnellladesäulen der Volkswagen Group Components:

1. Mozartstraße/Ecke Franz-Liszt-Straße 6, 38442 Wolfsburg | Fallersleben

2. Vogtlandweg 4, 38440 Wolfsburg | Laagberg

3. Autostadt, Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg | Kurzzeitparkplatz vor ServiceHaus

4. e-Mobility-Station, Braunschweiger Straße 10, 38440 Wolfsburg | Stadtmitte

5. Bauking Baustoffhandel, Karl-Ferdinand-Braun-Ring 2, 38448 Wolfsburg | Vorsfelde

6. real Markt, Hehlinger Straße 21, 38446 Wolfsburg | Nordsteimke

7. Klausenerstraße 10, 38444 Wolfsburg | Detmerode

8. ALDI Markt, Alte Schulstraße 30, 38448 Wolfsburg | Wendschott

9. Brackstedter Mühle, Zum Kühlen Grunde 2, 38448 Wolfsburg | Brackstedt

Fotos: Volkswagen