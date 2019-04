Sei live dabei, wenn Mercedes-Benz die Pressekonferenz aus dem National Exhibition and Convention Center, Shanghai/China am 16. April um 3.40 Uhr (9.40 Uhr CST) überträgt. Neben dem neuen Concept GLB präsentiert Mercedes eine weitere Variante der AMG Limousine A35 in einer Weltpremiere.

Foto: Daimler