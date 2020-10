2021 McLaren Elva (815 PS) – 1.7 Millionen Euro | Nur 149 Stück – Der Interieur-Check I Teil 2

Bei uns gibt’s alle Infos zum brandneuen McLaren Elva aus der Motorworld in Böblingen. Schaut jetzt rein! ❤️🏁

Der Supersport Roadster wurde bei McLaren Händler Dörr neben seinem Urahnen, dem Elva M1A präsentiert. Der Elva geht auf die Anfänge von Firmengründer und Rennfahrer Bruce McLaren zurück. Er feierte in den 60er-Jahren große Erfolge mit den McLaren-Elva M1A bis M1C.

Wie auch der neue Elva, waren schon die frühen Elvas leicht, offen und mit einem Mittelmotor ausgestattet. Der Elva ist so offen, wie ein Auto nur offen sein kann. Er verzichtet nicht nur auf ein Dach, sondern auch auf eine Windschutzscheibe, es gibt nicht mal Seitenfenster. Hier wird Historie vereint mit aerodynamischem Design und neuster Technik. Das Ziel ist ultimativer Fahrspaß.

Die Preise des neuen Elva starten bei knapp 1,7 Millionen. Euro. Wer so viel Geld ausgibt, der will natürlich etwas Exklusives. Der zur Ultimate-Linie von McLaren zählende Elva ist auf nur 149 Stück weltweit limitiert.

Ein Dach aus Luft

Als Antrieb fungiert im Elva der aus dem McLaren Senna und Senna GTR bekannte 4,0-Liter-Biturbo-V8. Im Elva stellt er eine Leistung von 815 PS und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern bereit. Zudem ist der Elva das leichteste Serienfahrzeug, das McLaren je gebaut hat. Auch wenn McLaren das exakte Gewicht noch nicht bekannt gegeben hat, gehen Schätzungen von einem Leergewicht zwischen 1.200 und 1.300 Kilo aus. Für den Sprint aus dem Stand Tempo auf 100 braucht er weniger als drei Sekunden. 200 Stundenkilometer sind nach nur 6,7 Sekunden erreicht. Den ausführlichen Text zum neuen Elva findest du unter www.der-Autotester.de

Teil 1 der Elva Serie findest du hier:

Technische Daten:

Motor: 4,0-Liter-Biturbo-V8

Leistung: 815 PS;

Max. Drehmoment: 800 Nm

Gewicht: noch nicht bekannt, schätzungsweiße 1200-1300 Kg

Beschleunigung: 0-200 km/h 6,7 Sekunden

Preis: 1,7 Millionen Euro