2021 BMW 4er Coupé (G22) im Test! – BMW-Bieber oder Traum-Coupé?! Fahrbericht | Review | M440i

Hier gibt’s ALLE Infos zum (2021) BMW 4er Coupé G22! Falls ihr Bock auf unseren Fahrbericht | Review | Test | Sound | Launch Control | 0-100 km/h | Vmax – zum BMW M440i Sport-Coupé der neuen 4er-Reihe der Münchner habt, dann: Schaut jetzt rein! 🤎🇪🇸🐂🏁

Eines vorweg: Für mich ist das 2021 BMW 4er Coupé G22 eines der schönsten Modelle das es aktuell auf dem Markt gibt. Doch, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Das zeigt die Tatsache, dass sich die neue 4er-Reihe mit Kosenamen wie „Chipmunk“ oder „Biebergesicht“ auseinander setzen musste. Klar ist, der neue Brandshaper wird Einfluss auf das Markenimage von BMW haben. Das 4er Coupé gibt’s seit 2013. Mit dem Gran Coupé und dem Cabrio sind außerdem noch zwei weitere Karosserieformen auf dem Markt. Insgesamt hat sich die Baureihe seither 800.000 Mal verkauft.

Genau wie seit 2019 die 3er Limousine und der Touring (Kombi) steht der neue 4er auf der CLAR-Plattform, In der Länge wächst das 4er Coupé im Vergleich zu seinem Vorgänger um 128 Millimeter auf 4,77 Meter. In der Breite gewinnt es um 27 Millimeter auf 1,85 Meter. Der Radstand legt um 41 Millimeter auf 2,85 Meter zu. Bei der Höhe verliert er um sechs Millimeter auf nun 1,38 Meter. Das sind Vergleich zur 3er Limo 57 Millimeter weniger. Außerdem gewinnt die Spurweiten vorne 18 und hinten 23 Millimetern. Das Kofferraumvolumen beträgt 440 Liter.

Optisch neu: Die aufrecht stehende Doppel-Niere. Ihr wohnt ein Mash-Grill inne, der bisher den M-Modellen vorbehalten war (M3,M4). Serienmäßig kommt der 4er mit LED-Leuchten. Optional gibt es Laserlicht. Die Türen des Coupes zeichnen rahmenlose Fenster aus. Für mehr Steifigkeit bekommt das Modell Quer-Streben im Motorraum. Im Vergleich zur 3er Limousine sitzt das 4er Coupé 21 Millimeter tiefer am Asphalt. Serienmäßig ist ein Stahlfahrwerk. Optional gibt’s das „härtere“ M Sportfahrwerk (serienmäßig beim M440i) oder das adaptive M-Fahrwerk.

Das elektronisch geregelte M-Hinterachs-Sperrdifferenzial ist beim M440i Serie. Es kann beim 430er dazu konfiguriert werden, dann aber nur in Verbindung mit einem M-Fahrwerk. Im Innenraum findet der Start-Stopp-Knopf in der neuen Generation G22 in Mittelkonsole Platz und die Türtafeln sind eigenständig gestaltet.

Ansonsten unterscheidet sich das Cockpit und nicht von dem des 3er. Das Infotainment-, Connectivity- und Fahrerassistenz-Angebot ist genau das vom 3er.

Motor:

Benzin

420i: 184 PS

430i 258 PS

M440i xDrive 374 PS Mildhybrid

Diesel

420d

420d xDrive 190 PS MHEV

430d xDrive 286 PS MHEV

M440d xDrive 340 PS MHEV

Wir warten sehnlichst auf den M4. Sein 3,0-Liter-Biturbo-Sechszylinder soll 510 PS Leistung spendiert bekommen.

Unser Motor:

Wir durften den 374 PS starken M440i xDrive fahren. Er beschleunigt seine 1740 Kilogramm dank der 500 Nm des 3.0 Liter Reihen-Sechszylinders in 4,5 Sekunden auf 100 km/h. Bei 250 km/h ist er elektronisch abgeriegelt. Sein Normverbrauch wurde mit 7.0 Litern angegeben.

Fazit:

Trotz der streitbaren XXL-Bieber-Niere hat das BMW 4er Coupé im Vergleich zur Mercedes C-Klasse und Audi A5 den aktuell den Riecher vorn. Das Coupé ist ab Oktober 2020 zu einem Preis ab 44.645,38 Euro (BMW 420i Coupé) auf dem Markt. Der von uns getestete M440i beginnt bei 65.213 Euro. Wir warten gespannt auf Cabrio, Gran Coupé und natürlich den M4!

Technische Daten:

2021 BMW 4er-Reihe M440i xDrive Coupé (G22)

Hubraum: 2998 cm³

Zylinder: 6 in Reihe

MHEV: 48V Mild Hybrid Technik – nutzt Anlassermotor als E-Booster

Elektromotor: 8 kW (11 PS)

Schadstoffklasse: Euro6d

Leistung: 275 kW (374 PS) bei 5500-6500 1/min

Drehmoment: 500 nm bei 1900-5000 1/min

Getriebe: Automatikgetriebe 8-Gang Steptronic

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Beschl. 0-100 km/h: 4,5 s

Leergewicht: 1815 kg

Zul. Gesamtgewicht: 2245 kg

Verbrauch (WLTP): 7.0 Liter/100 km

Preis ab: 65.213 Euro

Sonderausstattung:

19 Zoll Doppelspeiche Felgen und Sportreifen: 1.872€

Lenkradheizung: 244€

Adaptives M-Fahrwerk: 585€

Automatische Heckklappenbetätigung: 488€

M Technik Paket: 342€

Driving Assistant Professional: 1.950€

BMW Laserlicht: 1.463€

Headup Display: 1.073€

Harman Kardon Sound Sytem: 878€

M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer: 966€

M Carbon Exterieurpaket: 2.632€

Business Paket Professional: 2.389€

Wettbewerber:

Mercedes C-Klasse Coupé, Audi A5