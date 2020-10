2021 Audi SQ8 vs. SQ7 (507 PS) Der Vergleich: Welcher passt zu Dir? Fahrbericht | Review |Test

In unserem Vergleichs-Test stellen wir die Frage: Audi SQ8 ❤️ vs. SQ7 💙 -Welcher passt besser zu Dir? Das SUV Audi Q7 und das SUV-Coupé Audi Q8 (2021) gibt’s jetzt mit 507 PS starkem V8-Benziner. Falls ihr Bock auf unseren Vergleich | Fahrbericht | Review | Test | Sound-Check | Pur Sound | 0-100 km/h | Launch Control Start | – zu den beiden Performance SUVs aus Ingolstadt habt, dann: Schaut jetzt rein! ⛽️🏁

In aller Kürze:

Wir fanden das Performance-Package aus Q7, Q8 und Vierliter, 435 PS – Diesel Aggregat mit 900 Newtonmeter Drehmoment unschlagbar. Trotzdem verabschieden sich die Ingolstädter vom TDI in ihren SUV Flaggschiffen und verbauen den 507 PS starken Biturbo-V8 Benziner.

Folglich wird der Vierliter Benziner nebst dem SQ7 auch mit dem SUV-Coupé SQ8 verheiratet. Der Motor wohnt zudem in anderen VW-Konzern Performance SUVs wie dem Porsche Cayenne GTS, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga oder dem Audi RS Q8. Die Konkurrenz um die BMW bei X5 und X6 M50is bis Ms oder GLE AMGs schläft ja bekanntlich auch nicht.

So kommt auch der Benziner SQ7 und SQ8 mit einem Luftfahrwerk, dass sich um 90 Millimeter anheben oder absenken lässt. Wer das Fahrwerkspaket „advanced“ ordert bekommt die ausgefeilte Wankstabilisierung und das Quattro Sportdifferential für die Hinterachse. Die serienmäßige Allradlenkung und die optionalen Keramik-Bremsen (8.000 Euro) waren bei unserem Testwagen ebenfalls verbaut. Serienmäßig ist eine Stahlbremse, die vorne immerhin über 400 mm große Scheiben verfügt. Das SUV (Coupé) steht auf 20 (21) Zöllern, die optional bis auf 22 (23) Zoll vergrößerbar sind.

Optisch profitieren die „S“ von S-spezifische Details wie Alu Spiegelkappen, Doppellamellen im Singleframe und je zwei Doppelflutige-Abgasendrohre. Wer die Anbauteile nicht in Silber-Matt lackiert haben will, der kann das Optikpaket schwarz optional ordern.

Der Innenraum kommt in gewohnt sportlich, schwarzem Look, der MMI Navigation plus und ein umfangreiches Fahrassistenz-Paket daher. In den Leder-Alcantara Sportsitzen findet sich eine S-Prägung und Kontrastnähte in Rautensteppung.

Doch das Highlight in beiden Modellen ist sicher der 4.0 Liter V8-BiTurbo Motor. Er leistet 507 PS bzw. 770 Newtonmeter maximales Drehmoment. Zum RS Q8 fehlen hier lediglich 93 PS und 30 Nm. Einen RS Q7 gibt‘s nicht. Trotz eines Gewichts von etwa 2,3 Tonnen beschleunigt er via 8-Gang Wandlerautomatik und quattro Allradantrieb in 4,1 Sekunden auf Tempo 100 km/h. 0,3 Sekunden schneller als der RS mit 600 PS und 900 Nm. Serienmäßig werden beide 250 km/h schnell, optional lässt sich die Erdgeschwindigkeit auf 305 km/h anheben. Der Verbrauch liegt laut Hersteller bei satten 12,1 Litern.

Fazit:

Die SQ7 und SQ8 Benziner-Markteinführung ist im Herbst 2020. Der SQ8 V8 TFSI startet bei 101.085 Euro (inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer), während der SQ7 bei 93.287 Euro beginnt. Somit sind beide Modelle exakt so teuer wie ihre V8-Diesel Vorgänger. Der Marktstart erfolgt im Herbst 2020. Im Vergleich: Der RS Q8 (+93 PS) kostet etwa 25.000 Euro mehr.

Technische Daten:

2020 Audi SQ8 4.0 TFSI tiptronic quattro

Motor: 4.0 LiterV8 BiTurbo

Hubraum: 3996 cm³

Aufladung: Abgasturbolader

Leistung: 373 kW / 507 PS bei 5500 U/min

max. Drehmoment: 770 Nm bei 2000 U/min

Antriebsart: Allradantrieb quattro

Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe

Kofferraumvolumen: 605 l bis 1.755 l

Gewicht: 2345 Kilo

Anhängelast: 3500 kg

Dachlast: 100 kg

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,1 s

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Tankvolumen / Reichweite: 85 l / 708 km

NEFZ-Verbrauch: 12,0 l/100 km

CO2-Ausstoß: 276 g/km

Schadstoffeinstufung: Euro 6d

Grundpreis: 101.085 Euro

Preis Testwagen: 140.000 Euro

Technische Daten:

2020 Audi SQ7 4.0 TFSI tiptronic quattro

Motor: 4.0 LiterV8 BiTurbo

Hubraum: 3996 cm³

Aufladung: Abgasturbolader

Leistung: 373 kW / 507 PS bei 5500 U/min

max. Drehmoment: 770 Nm bei 2000 U/min

Antriebsart: Allradantrieb quattro

Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe

LÄNGE X BREITE X HÖHE: 5066 x 1970 x 1743 mm

Radstand: 2996 mm

Kofferraumvolumen: 803 bis 1990 l

Leergewicht: 2275 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 2925 kg

Zuladung: 650 kg

Anhängelast: 3500 kg

Dachlast: 100 kg

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,1 s

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Tankvolumen / Reichweite: 85 l / 708 km

NEFZ-Verbrauch: 12,0 l/100 km

CO2-Ausstoß: 276 g/km

Schadstoffeinstufung: Euro 6d

Grundpreis: 93.287 Euro

Preis Testwagen: 135.000 Euro

