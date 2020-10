2021 Audi e-tron GT (590 PS)- Das sagen die Experten! – Review | Test | kein Fahrbericht | Sound

Hier erfahrt ihr alles über den (2021) Audi e-tron GT! Mit dem viertürigen Coupé würfeln die Ingolstädter ihr zweites Elektro-Modell auf den Markt. Der Marktstart für den Porsche Taycan Konkurrenten ist für Anfang 2021 vorgesehen. In unserem Review | Test | kein Fahrbericht | Sitzprobe – gibt’s schon jetzt. Viele Infos zum Design, Sound, Batterie, Elektromotor, Beschleunigung, Reichweite. Schaut rein! 🤔🔋🔌⚡️🏁

In aller Kürze:

Der e-tron GT teilt sich die Plattform mit dem Porsche Taycan. Er wird unter der Regie der Audi Sport GmbH gemeinsam mit dem R8 in den Böllinger Höfen gebaut. Deshalb könnte sich das Projekt auf der Premium Platform Electric (PPE) auch trotz kleinerer Stückzahlen lohnen. Sein Marktstart ist für Anfang 2021 geplant. So viel steht fest. Beim allem anderen müssen wir leider noch etwas mutmaßen:

Design:

Der e-tron Gran Turismo ist ein Elektro-Coupé mit vier Türen. Das unverwechselbare Blechkleid des GT ist genau so wie es Designer lieben: Vermutlich etwa 4,95 Meter Lang, ziemlich breit und etwa 1,38 Meter flach. Auf der lang gezogenen Motorhaube wohnen offensichtlich Matrix-LED-Scheinwerfer mit Laser-Fernlicht. Über das komplette Hecks läuft ein A7eskes Leuchtenband. Es findet sich in den LED-Rückleuchten wieder. Kompliment an das Team um Designchef Marc Lichte!

Interieur:

Zum Innenraum haben wir erfahren, dass es eine vegane Variante geben wird. Die noch verdeckten Displays scheinen aus dem aktuellen A8 bekannt, wirken allerdings etwas reduzierter, bunter und kommen scheinbar mit noch weniger Knöpfen aus. Nebst dem digitalen Cockpit wird wohl serienmäßig eine Allradlenkung und ein voll flexibles Torque Vectoring verbaut.

Motor:

Vermutlich sitzt ein Elektromotor an der Vorderachse und einer an der hinteren Achse. Sie sollen zusammen wohl 590 PS leisten. Damit könnten sie den neuen Elektro-Sportler nahezu stufenlos in 3,5 Sekunden auf Tempo 100 km/h beschleunigen. Er wird wohl 12 Sekunden auf 200 km/h benötigen. Vermutet wird eine GT Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Beim e-tron SUV ist bei 200 km/h Schluss.

Reichweite und Laden:

Die 90 kWh großen Akkus könnte für 430 Kilometer Reichweite sorgen. Ist die Batterie leer soll ein 800 Volt-Lader den Audi e-tron GT innerhalb von 30 Minuten wieder mehr als 300 Kilometer Reichweite bescheren.

Fazit:

Der Audi von uns gezeigt e-tron GT Erlkönig in Tarnfolie wird ab 2021 bei den Kunden landen. Seine Fahrleistungen fühlen sich beeindruckend an. Zu den genauen Werten und zur realen Reichweite werden wir erst in Zukunft berichten können. Beim Preis vermuten wir einen Einstieg von etwa 100.000 Euro. Außerdem ist eine RS-Version geplant mit gleich-grosser Batterie und mehr Leistung. Die Konkurrenten sind: Tesla Model S, Jaguar i-Pace und natürlich das schwäbische Schwestermodell: Porsche Taycan.

Technische Daten (vermutet) –

2021 Audi e-tron GT

Antrieb : Zwei Elektromotoren mit insgesamt wohl 434 kW / 590 PS

Beschleunigung: 0 – 100 km/h in 3,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h Spitze

Batterie: 90 kWh

Laden: 800-Volt-Ladetechnik

Verbrauch: k. A.

Reichweite : Wohl 430 km

Maße: Etwa 4,95 m / B k. A. / H 1,38 m

Kofferraum: k. A.

Preis: Ab etwa 100.000 Euro



