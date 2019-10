2020 VW T-Roc R (300 PS) | 0-100 km/h Beschleunigung | Launch Control Start | Akrapovič Sound Check.

Wir präsentieren den 2020 VW T-Roc R (300 PS). Um die #Beschleunigung von 0 – 100 km/h 💨 live zu erleben, den Launch Control (Race) Start 🏁 zu spüren und den Sound der #Akrapovič 🔉Auspuffanlage zu fühlen – schaut JETZT rein!

In aller Kürze: Ab Oktober 2019 kommt die sportlichste Variante des kompakten SUV auf den Markt 🖤. Wir haben den VW #T-RocR mit seinem 300 PS (400 Newtonmeter) starken 2.0 Liter TFSI Vierzylinder Turbo-Benziner (EA888) 💣 mit „4Motion“ Allradantrieb, Siebengang-DSG, adaptivem Fahrwerk DCC, Akrapovič Abgasanlage (3.800 Euro), in serienmäßiger R-Line in „Indiumgrau Metallic“ 🐺 in unserem kurzen Video.

Technische Daten:

2020 VW T-Roc R

Motor: Vierzylinder-Turbobenziner Leistung: 300 PS 0-100 km/h: 4,8 s Spitze: 250 km/h Getriebe: Siebengang-DSG Antrieb: 4Motion Allradantrieb Tank: 55 l Werksverbrauch: 7,7 l Gewicht: 1575 kg max. Zuladung: 570 kg Abmessungen (L/B/H): 4348 /1819 / 1573 cm Kofferraum: 392 bis 1237 l Preis: 43.995 Euro Marktstart: Oktober 2019