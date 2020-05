2020 Porsche Macan GTS (380 PS) Fahrbericht | Review | Test | Launch Control | 0-100 km/h | Sound

Den Porsche Macan gibt’s nach dem „S“ und dem „Turbo“ nun endlich auch als „GTS“ (Modelljahr 2020/2021). Für ALLE Infos zum zweit-stärksten Kompakt-SUV mit 380 PS 3.0 Liter V6-BiTurbo aus Zuffenhausen – Schaut JETZT rein! 🏁

In aller Kürze:

Der Macan GTS (Gran Turismo Sport) normiert das sportliche Mittelmaß zwischen den Derivaten Macan „S“ und „Turbo“. Dabei ist er für viele die erstrebenswerteste Variante mit gespitztem Motor, einem strafferen Fahrwerk, einem böseren Design und einem V6 BiTurbo-Sound. Gerade letzterer tönt für Viele als der süßeste Klang der Modellpalette bildet.

Optisch sorgen schwarze Elemente an Scheinwerfern, Schwellern, Heckleuchten, 20-Zoll-Felgen, Auspuff-Endrohre und Dachkantenspoiler für die volle GTS-Gewalt. Das Sport-Design-Paket pimpt mit einem monströsen Diffusor und größeren Lufteinlässe.

Der Innenraum überstrahlt in dunklem Alcantara, echtem Leder, Alu und fest gepolsterten Sportsitzen. Das Zündschloss ist weiter links neben dem Lenkrad. Ein digitales Cockpit findet sich genauso wenig in der üppigen Aufpreis-Liste wie ein Head-up Display. Dafür gibts serienmäßig Knöpfe en masse a là Flugzeug-Cockpit. Für ausreichend Moderne sorgt das Infotainmentsystem (11 Zoll in Full-HD), welches nun größer ist und die Lüftungsdüsen nach unten verdrängt.

Der Porsche Macan GTS ist ein Traumauto. Keine Frage. Den. Er ist schnittig, schnell, sportlich, luxuriös, komfortabel, geräumig und flexibel. Der einzige Haken: Die etwas in die Jahre gekommene Plattform und der GTS-Einstiegspreis von 77.880 Euro. Trotzdem ist der Macan für viele das fast perfekte SUV und als GTS das vielleicht interessanteste Derivat. Wir haben den Porsche Macan GTS im Test!

Unser Modell:

Wir durften das Performance SUV mit dem 3.0 Liter V8 BiTurbo-Benziner, der 380 PS (520 Newtonmeter maximales Drehmoment) 4WD Allantrieb, Sport Chrono Paket, 7-Gang-DSG Doppelkupplungsgetriebe – das in 4,7 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und einen kombinierten Normverbrauch von 9,6 Litern hat (vMax 250 km/h) – fahren.

Technische Daten:

(2020) Porsche Macan GTS mit Sport Chrono Paket

Model: Porsche Macan GTS 2020

Karosserie: Kompakt SUV

Motor: Biturbo-V6

Hubraum: 2.894 ccm

Antrieb : Allradantrieb

Getriebeart: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Leistung: 280 kW (380 PS) bei 5.200-6.700 U/min

Max. Drehmoment: 520 Nm bei 1.750-5.000 U/min

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,7 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 261 km/h

Leergewicht: 1.985 Kg

Zuladung: 670 Kg

Anhängelast: 2.400 Kg

Verbrauch Normverbrauch: 9,6 Liter

Emission: 218 g/km CO2

Basispreis: 60.000 Euro

Basispreis GTS: 77.880 Euro

Testwagenpreis: 107.000 Euro

Wettbewerbsumfeld:

Mercedes AMG GLC 43, BMW X3, X4 M40i, Audi SQ5, Range Rover Velar SVR, Volvo XC60 T8

