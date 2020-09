2020 Opel Zafira-e Life (136 PS) – Elektrischer Schwiegertraum!? – Fahrbericht | Review | Test

Ist der Opel Zafira-e Life mit 136 PS und 75 kWh Akku nur eine Alternative zum Verbrenner oder der elektrische Traum jeder Schwiegermutter!? Falls Ihr mögt, schaut unseren Fahrbericht | Review | Test – zum Familien-Stromer aus Rüsselsheim! 🔋🔌⚡️

Die Opel-Familie bekommt Nachwuchs von und für die ganze Familie bei den Großraumvans. Die Rüsselsheimer taufen die Verbrenner-Alternative auf den Namen: (2020) Opel Zafira-e Life. Die hauseigene Marketing-Abteilung nennt dem Muli: „E-Lounge auf Rädern“. Die batterie-elektrische Version will flexibel, komfortabel, variabel und lokal Emissionsfrei sein. Und damit die Vorteile der Verbrenner-Brüder mit einem modernen Antriebsstrang verknüpfen. Spannend. Der Zafira wohnt übrigens auf der EMP2 Plattform und ist das Schwestermodell Familientransporter-Trios Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer und Toyota Proace Verso.

Flexibel ist der Zafira-e Life auch, weil man ihn in drei Längen (Small, Medium, Large) zwischen 4,60 bis 5,30 Meter und in den Ausstattungslinien (Selection, Edition, Elegance, Tourer) konfigurieren kann. Dabei bietet er und Platz für bis zu neun Personen und 4.500 Liter. Wichtig für viele Familien ist seine Höhe von 1,90 Meter. Denn damit ist der Zugang zu den Tiefgaragen garantiert. Wichtig für viele Aktivitäten: Der Zafira-e kann mit Anhängerkupplung konfiguriert werden und dann bis zu 1000 Kilogramm an den Harken nehmen. Ähnlich wie beim VW Bulli stellt der Zafira einen gefragten Familienbegleiter, kann aber auch für Lieferdienste oder den Shuttlebus-Einsatz interessant sein.

Das Interieur besticht durch den Zugang via zwei elektrischer Schiebetüren. Die Sitze wohnen auf einem Schienensystem und sind sehr variabel einstell- und positionierbar. Stolz ist man bei PSA und Opel über das moderne Interieur. Die Vielzahl an Assistenz-Systemen wie Abstandsregel-Tempomat, Parkpiepser, Spurhalteassistent oder Müdigkeitskontrolle bringen Moderne in den hellen Innenraum: Außerdem ist ein Sieben-Zoll-Informationen, ein Head-up-Display oder eine Rückfahrkamera optional.

Der Zafira-e Life bietet 100 kW (136 PS) und 260 Newtonmeter Drehmoment Leistung. Natürlich kann der Opel in der Schubphase oder beim Bremsen Energie rekuperieren. Seine Höchstgeschwindigkeit ist bei 130 km/h normiert. Dieser Wert ist sicher der Schonung der Reichweite geschuldet. Wobei geneigte Kunden zwischen zwei Akku Varianten wählen dürfen. Das ist eine 75 kWh Batterie mit einer Reichweite bis zu 330 Kilometer. Außerdem steht ein kleinerer 50 kWh-Akku mit 230 Kilometer nach WLTP zur Wahl. Beide Varianten sind zwischen den Achsen im Fahrzeugboden platziert und tangieren so das Kofferraumvolumen nicht. Außerdem sorgt das für einen niedrigen Fahrzeugschwerpunkt. Auf die Batterie gibt Opel acht Jahre Garantie!

Thema Laden: Der Opel Zafira-e kann an einem serienmäßigen 11 kW-On-Board-Charger fürs Wechselstrom (AC) geladen werden. Dann wäre er zwischen etwa 5 (kleiner Akku) und 7 (großer Akku) voll-„getankt“. Außerdem ist er mit bis zu 100 kW Gleichstrom ladefähig. Hier benötigt der 50 kWh Akku etwa 30 Minuten zu 80 Prozent Ladung. Beim 75 kWh-Akku müssen dafür etwa 45 Minuten eingeplant werden. Solide Werte!

Fazit:

Keine Familie (die Zuhause Laden kann!) braucht mehr. Der Opel ist der ideale Begleiter für deine Liebsten. Lediglich bei langen Autobahn- oder Urlaubsfahrten muss mit etwas mehr Zeit (zum Laden) geplant werden. Verschmerzbar! Der Opel Zafira-e Life startet zu Preisen ab 53.800 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt. in Deutschland für Zafira-e Life M Selection). Dank Umweltbonus reduziert sich der Einstiegspreis auf 45.825 Euro.

Technische Daten:

2020 Opel Zafira-e Life:

Antrieb: Elektromotor mit 100 kW/136 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment

Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Akku: 50 oder 75 kWh

Reichweite: 230 oder 330 Kilometer (WLTP)

Aufladen: bis 11 kW Wechselstrom bis 100 kW Gleichstrom

Höhe: weniger als 1,90 Meter

Länge: 4.606 mm (S) / 4.956 mm (M) / 5.306 mm (L)

Sonstiges: optionale Anhängerkupplung (maximale Anhängelast: 1.000 Kilogramm)

Garantie: acht Jahre auf die Batterie

Preis: ab 53.800 Euro

Wettbewerber:

Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer und Toyota Proace Verso

