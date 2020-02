2020 Maserati Levante SQ4 Royale (430 PS) – „One of 100“ Fahrbericht im Video

Um ALLES über die „One of 100“ – Sonderedition des italienischen 🇮🇹 Luxus-SUV: Maserati Levante SQ4 Royale (Modelljahr 2020), welche auf 100 Exemplare limitiert ist, zu erfahren, schaut JETZT rein! 🏁

In Kürze:

Maserati hat schon in der Vergangenheit exklusive Sonderserien auf den Markt geworfen. Die Fans des Dreizacks stehen auf Einzigartigkeit. Historisches Vorbild ist die Edition „Royale“ auf Basis der dritten Generation des Quattroporte aus dem Jahr 1986. Die 51 Exemplare waren damals schneller vergriffen als die Karl Lagerfeld H&M – Kollektionen.

Für die Italiener Grund genug 2020 wieder eine Royale-Edition aufzulegen. Diesmal nicht allein für den aktuellen Quattroporte, sondern auch für Ghibli und unser heutiges Testobjekt: DEN Levante. Die Maserati Royale-Modell können ausschließlich in Kombination mit den 6-Zylinder-Antrieben (Diesel und Benziner) kombiniert werden. Heißt: GTS und Trofeo V8 sind ausgeschlossen.

Besonders reizvoll dürfte für die Fans der italienischen Traditionsmarke die strenge Limitierung der Royale Exemplare sein. Denn weltweit wird es von Levante, Ghibli und Quattroporte in Summe wahrscheinlich nur 100 Fahrzeuge geben. Nach Deutschland werden davon wohl 10 Fahrzeuge kommen. Im März 2020 soll mit der Auslieferung begonnen werden.

Zur Sonderedition:

Hochglänzende Interieur-Applikationen (im Levante als „Metal Net“ im Ghibli in Ebony sowie im Quattroporte in feinem Black Piano) und das markante Emblem auf der Mittelkonsole „One of 100“ vervollständigen die Innenausstattung, zu der auch das Bowers & Wilkins Soundsystem und ein elektrisches Glasschiebedach gehören. Der Serienumfang der Royale Modelle umfasst zudem modellabhängige Ausstattungspakete. Auch die Smartphone-Integration um Apple CarPlay und Android Auto sind enthalten.

Die Preise:

Die Preise für den Ghibli Royale starten bei 100.962 Euro. Für den Levante Royale geht es bei 107.714 Euro los und für den Maserati Quatroporte tRoyale müssen 132.743 Euro auf den Tisch des Maserati-Händlers geschaufelt werden.

Unser Testwagen:

Wir durften den Maserati Levante mit dem V6 Benziner „SQ4“ fahren. Der Italiener mit Allradantrieb und Luftfederung leistet insgesamt 430 PS. Angetrieben wird das SUV über eine Achtgang Automatik von ZF und benötigt 5,2 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Es leistet 264 km/h (vMax) Spitze. Maserati verspricht einen Normverbrauch von 11,4 Litern (nach WLTP).

———————————————————

Zur Ausstattung:

Unser Testwagen, als 5-Türer, in der Lackierung „Blu Royale“ profitierte von dem Trim-Level „GranLusso“ und dem Inhalt der Royalen Sonderedition (Leder: „Zegna Pelletessuta“):

Zusätzlich zur Basisausstattung, enthält diese Ausstattungslinie „GranLusso“:

• Stoßfänger vorn mit verchromten Zierleisten

• Seitenschweller in Wagenfarbe

• 19“ Leichtmetallräder

• Voll adaptive LED-MATRIX Hauptscheinwerfer

• Zegna Edition: kombinierte Leder-/ Seidenausstattung

• 12-fach elektr. verstell-und beheizbare Vordersitze

• Sitzheizung vorn

• Türen mit Softclose-System“

Zusätzlich zur Ausstattungslinie „GranLusso“ enthält die „Royale“ Sonderedition:

Außen:

Felgen: 21-Zoll-Räder „ANTEO DARK Design“

Bremsen: Silberne Bremssättel aus Aluminium

Außenfarben: Blu Royale oder Verde Royale

Innen:

Lederausstattung: von Zegna Pelletessuta oder schwarzbraune Sitzbelederung von Pieno Fiore.

Hochglanzapplikationen aus „Metallgewebe“ Metal Net

Elektrisches Glasschiebedach

Winterpaket

Zugangs-Paket mit Kick-Sensor

Elektrisches Panorama Glas-Schiebedach

Fahrerassistenz-Paket Plus

Soundsystem von Bowers & Wilkens

——————————————————

Technische Daten:

(2020) Maserati Levante SQ4 Royale (430 PS)

Modell: Maserati Levante GranSport SQ4 Royale

Hubraum: 2.979 ccm

Anzahl und Bauform Zylinder : V6

Maximale Leistung kW / PS: 316 kW / 430 PS bei 5.750 U/min

Max. Drehmoment: 580 Nm bei 4.500 – 5.000 U/min

Getriebe: Achtgang-Automatik

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,2 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 264 km/h

Norm-Verbrauch auf 100km: 11,4 Liter

Verbrauch real auf 100km: 12,0 Liter

Leergewicht: 2.109 kg

Länge / Breite / Höhe: 5.003 / 1.968 / 1.679 mm

Grundpreis: 93.000 Euro

Testwagenpreis: 124.000 Euro



Wettbewerber/Konkurrenten:

VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, Lambo Urus, BMW X5, Alfa Romeo Stelvio.