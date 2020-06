2020 Lexus RC F Track Edition (464 PS) – Hot or Not?- Fahrbericht | Review | Test | Sound | 0-100

Hot of Not? Track Edition für den: Lexus RC F ❤️🇯🇵 den Japaner gibt’s nun endlich im überarbeiteten Modelljahr 2020. Es bildet die Basis für den limitierten Extremsportler: Lexus RC F „Track Edition“. Für ALLE Infos zum stärksten 464 PS Sportcoupé im Modelljahr 2020 mit 5.0 Liter V8 Sauger – Schaut JETZT rein! 🏁

In aller Kürze:

Mit der neuen Track Edition des seit 2015 erhältlichen RC F Coupés will Lexus die Nordschleifenjäger, Puristen und Exoten überzeugen. Die Track Edition des Lexus RC F will Abtrieb, Grip und Manövrierbarkeit erhöhen. Dazu sollen Gewichtsoptimierungen zum Beispiel an den Rädern oder den Karbon-Keramik-Bremsen beitragen. Motorhaube, Dach, Rückbank und Anbauteile sind ebenfalls aus Kohlefaser, was allein um 25 kg an der Vorderseite des RC F einsparen soll.

Der Innenraum will mit (Achtung) rotem Leder, Alcantara-Sitzakzenten und roter Karbonoptik an Türen und Armaturentafel überzeugen. Als Lackierung stehen drei Außenfarben zur Auswahl: Fujiweiß, Titaniumsilber und Graphitschwarz. Wir haben den Lexus RC F Track Edition in unserem Test.









Unser Modell:

Wir durften das sportliche Coupé der Mittelklasse mit dem 5.0 Liter V8

Saug-Benziner, der 464 PS (530 Newtonmeter maximales Drehmoment), 2WD Heck-Antrieb, Achtgang-Automatikgetriebe – die in 4,3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt (vMax 270 km/h) fahren.



Technische Daten:

(MY 2020) Lexus RC F Track Edition

Modell: Lexus RC F Track Edition

Motor: Achtzylinder-V, 4.969 ccm

Leistung: 464 PS (341 kW) bei 7.100 U/min

Drehmoment: 530 Nm bei 4.800 U/min

Antrieb: Hinterradantrieb, 8-Gang-Automatikgetriebe

Verbrauch kombiniert: 11,3 l/100 km²

CO2-Emission: 258 g/km²

Beschleunigung (0 – 100 km/h): 4,3 s

Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h

Abmessungen (L/B/H): 4,70 m/1,85 m/1,39 m

Gewicht: ca. 1.840 kg

Grundpreis: 107.250 Euro

Testwagenpreis: unbekannt

Wettbewerbsumfeld:

BMW M3, M4, Z4, Mercedes-AMG C63 S, Audi RS 3, RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé/ Sportback, Toyota Supra, Honda Civic Type R