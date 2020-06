2020 Bürstner Campeo C 600 – Camping-Van auf Fiat Ducato Basis – Fahrbericht | Review | Test

Habt ihr auch so Lust auf Urlaub und Camping ⛺️ 🚐? Den neuen bezahlbaren Camping-Van Bürstner Campeo gibt’s nun endlich als badische Eigenentwicklung/Produktion im Modelljahr 2020. Für ALLE Infos zum Camper – Van, Bus, Kastenwagen mit Fiat Ducato 2.3 Liter Multijet Basis (140 PS) in der Variante „C 600“, mit Maxi Fahrgestell für bis zu 3.500 kg, aus Kehl – Schaut JETZT rein! 🏁

In aller Kürze:

Mit dem „City Car“ läuft der Vorgänger des 2020 Bürstner Campeo langsam aus. Er war mal eine Kopie von Hymer und später vom Leika Kastenwagen. Das neue Modell wird nun zum ersten Mal bei Bürstner in Kehl auf einem eigenen Band gebaut. Es gibt den Campeo in den Karosserie-Varianten: 540 (ab 38.590 Euro), 600 (beide mit einem Querbett hinten) und 640 (mit zwei längs verbauten Einzelbetten, ab 42.600 Euro). Das sind bei Bürstner alles bewehrte Grundrisse, die mit 3.3 (Light) oder 3.5 Tonnen (Maxi) maximales Gesamtgewicht – Fahrgestellen kombiniert werden können. Bei den der Zugmaschine gibt es eine 120, 140, 160 oder 180 PS Variante des Fiat Ducato. Flexibilität ist in der Branche wichtig, betrachtet man die starken Konkurrenten wie Pössl, Globecar, Clever, Carado oder Sunlight. Wenn ihr mehr über den 2020 Bürstner Campeo wissen wollt: Schaut gerne rein 🏕🚐!

Unser Modell:

Wir durften den neuen 5.99 Meter langen Camping Van in der Karosserie-Architektur C 600 und dem für 3,5 Tonnen ausgelegten „Maxi“-Fahrgestell, mit dem 2.3 Liter Diesel Motor des Fiat Ducato Mjet, der 140 PS, 2WD Front-Antrieb, MT6 Sechsgang-Schaltgetriebe – fahren.

Technische Daten:

(2020/2021) Bürstner Campeo C 600

Maße

Höhe über alles (ca. cm) – 265

Länge über alles (ca. cm) – 599

Breite über alles (ca. cm) – 205

Bettenmaß Heckfestbett (ca. cm) – 195 x 153 / 145

Bettenmaß Gästebett quer optional (ca. cm) – 200 x 135

Schlafdach optional (ca. cm) – 200 x 135

Gewichte

Gewichte Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) – 3.300

Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg) 2.750

Zuladung (ca. kg) – 550

Grundpreis: 39.900 Euro

Testwagenpreis: 59.789 Euro



Wettbewerbsumfeld

VW Nutzfahrzeuge T8 Bus Buli California, Crosscamp, California XXL (Crafter), Carado Vlow, Sunlight Cliff