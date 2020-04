2020 Audi RS4 Avant Facelift (450 PS) Fahrbericht | Full Review | Test-Drive | Sound | 0-100 km/h

Den Audi A4 gibt’s nun endlich auch als RS4 Avant im Facelift (Modelljahr 2020/2021). Für ALLE Infos zum stärksten 450 PS Mittelklasse Kombi mit V6-BiTurbo aus Ingolstadt – Schaut JETZT rein! 🏁

——————————————————

In aller Kürze:

Der erste RS4 erschien 1999 als Nachfolger des legendären Audi RS2. Nach dem Facelift für A4 und S4 folgt der Nutzwert orientierten Performance-Kombi RS4 Avant. Seine Modellüberarbeitung 2020 war also lediglich eine Frage der Zeit! Was ist neu? Optisch erkennt man die neue Generation am Gesicht um Leuchten mit veränderter LED-Grafik, um einen breiteren und flacheren Grill mit drei angedeuteten Luftschlitzen darüber. Eine Reminiszenz an den Ur-Quattro. Schweller und Schützen sind nur leicht angefasst. Mehr getan hat sich im Innenraum. Hier wurde das Infotainment um den MIB aufgewertet, der Dreh-Drücksteller in der Mittelkonsole entfällt. Ansonsten scheint die Technik um den 450 PS Motor relativ unverändert. Wir haben den Audi RS4 Avant im Test!

——————————————————

Unser Modell:

Wir durften den Performance Kombi der Mittelklasse mit dem 2.9 Liter V6 BiTurbo-Benziner, der 450 PS (600 Newtonmeter maximales Drehmoment), 4WD „quattro“ Allantrieb, ZF Achtgang-Wandler Automatikgetriebe „tiptronic“ – der in 4,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt (vMax 250 – 280 km/h) fahren.

——————————————————

Technische Daten – (2020) Audi RS4 Avant 2.9 TFSI quattro

#AudiRS4 #AudiRS4Avant #2020AudiRS4

● Motor V6-BiTurbo-Benzinmotor

● Hubraum 2894 ccm

● Leistung 331 kW (450 PS)

● max. Drehmoment 600 Nm

● Höchstgeschwindigkeit 250 – 280 km/h

● 0-100 km/h 4,1 sek.

● Getriebe 8-Gang-tiptronic

● Antrieb: Quattro Allrad

● Verbrauch 9,2 l/100 km

● Verbrauch Test: 13,6 Liter

● CO₂-Ausstoß 208 g/km

● L/B/H : 4,781, 1,866, 1,3404 mm

● max. Ladevolumen 495 – 1495 l

● Preis Basismodell: 81.400 Euro

● Preis Testwagen: 118.000 Euro

● Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP)



Wettbewerber/Konkurrenten:

BMW M3, M4, Mercedes-AMG C63, Alfa Romeo Giulia QV