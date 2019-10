2020 Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro (230 PS) „Edition One“ – Fahrbericht im Video

Ab Oktober 2019 bringt Audi mit dem Q3 eine weitere neue Coupé-Karosserievariante des kompakten SUV auf den Markt 🖤. Wir haben den Q3 Sportback mit seinem 230 PS (350 Newtonmeter) starken 45 TFSI Vierzylinder Turbo-Benziner, mit „quattro“ Allradantrieb in der Sonderversion „Edition One“ in serienmäßiger S-Line in „Mythosschwarz“ ⚫️ im Test. 🌲 Um alles über den neuen Ingolstädter zu erfahren, schaut rein!

Technische Daten:

Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro (230 PS)

Motor: Vierzylinder-Turbobenziner

Hubraum: 1.984 ccm

Leistung: 169 kW (230 PS) bei 5.000 – 6.200 U/min

Max. Drehmoment: 350 Nm bei 1.500 – 4.300 U/min

Getriebeart: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 233 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,5 Sek.

Verbrauch: 7,7 Liter/100 km

Emission: 174 Gramm CO2 pro km

Länge: 4.500 mm Breite: 1.840 mm Höhe: 1.560 mm

Kofferraumvolumen: 530 – 1.400 Liter

Basispreis: 46.200 Euro

Marktstart: Oktober 2019