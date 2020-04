2020 Audi A3 Sportback S-line (150 PS) – Fahrbericht im Video

Den Audi A3 gibt’s nun endlich auch in vierter Generation (Modelljahr 2020/2021). Für ALLE Infos zum neuen luxuriösen Teilnehmer der Kompakt-Klasse aus Ingolstadt – Schaut JETZT rein! 🏁

In aller Kürze:

Nach dem Golf 8, Seat Leon und Skoda Octavia präsentiert nun auch Audi den neuen A3. Wie alle aufgezählten Modelle aus dem VW Konzern ist auch der Ingolstädter, den es seit 1990 und nun in vierter Generation gibt, ein MQB Evo Sprössling. Er wirkt mit breiterem, wie flacheren Grill, neuem Leucht-Design und steiler stehender C-Säule nun sportlicher. Ist 4,34 Metern lang und 1,82 Metern breit. Damit wächst er in beide Richtungen um je drei Zentimeter. Radstand und Höhe bleiben im Vergleich zum Vorgänger gleich. Das Design im Blechkleid der vierten Generation scheint also mehr Evolution denn Revolution. Denn die stärkste Veränderung wird im Interieur augenscheinlich. Es wurde komplett auf Links gedreht und wirkt mit vielen Ecken, Kanten und Spitzen nun wesentlich extrovertierter. Technisch überzeugt das Innere mit serienmäßigem Digitalcockpit, Bedienfunktionen via App und zahlreichen Assistenzssystemen.

Unter der Haube gibts zum Markstart mit dem 35 TFSI einen 1.5 Liter Vierzylinder Benziner mit 150 PS und wahlweise einer Mildhybridisierung mit 48-Volt Bordnetz und Riemen-Starter Generator. Bei den Dieseln stehen mit 30 TDI ein 2.0 Liter Vierzylinder mit 116 und mit dem 35 TDI eine 150 PS Variante zur Wahl. Später im Jahr soll ein 1.0 Liter Dreizylinder Benziner mit 110 PS der neue Einstiegsmotor werden. Zusätzlich sind zwei Plug-in Hybride mit 206 wie 245 PS und jeweils 60 Kilometer rein elektrischer Leistung geplant. Der neuen Audi A3 Sportback kann bereits vorbestellt werden. Die ersten Auslieferungen sollen ab Anfang Mai starten. Die Preisliste beginnt vorerst bei 28.900 Euro für den 35 TFSI. Bis kurz später der 110-PS-Dreizylinder ab 26.800 Euro konfigurierbar sein soll. Wir haben den Audi A3 Sportback im Test!

Unser Modell:

Wir durften den Kompakten mit dem 2.0 Liter Vierzylinder Diesel „35 TDI“ mit 150 PS und 360 Newtonmeter maximales Drehmoment fahren. Er ist über Front und 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe „S tronic“ angetrieben. Beschleunigt in 8,4 Sekunden auf 100 km/h. Leistet vMax 224 km/h Spitze und hat einen Normverbrauch von 3,7 bis 3,9 Liter auf 100 Kilometer.

Technische Daten:

(2020) Audi A3 Sportback 35 TDI S Line

● Abgasnorm: Euro 6.2 (6d-Temp-EVAC-ISC)

● Hubraum: 1.968 ccm

● Anzahl und Bauform Zylinder : 4 in Reihe

● Maximale Leistung kW / PS: 110 kW / 150 PS bei 3.000 – 4.200 U/min

● Max. Drehmoment: 360 Nm bei 1.600 – 2.750 U/min

● Getriebe: Siebengang-Doppelkupplung

● Beschleunigung 0-100 km/h: 8,4 Sekunden

● Höchstgeschwindigkeit: 224 km/h

● Norm-Verbrauch auf 100km: 3,7-3,9 Liter kombiniert

● Leergewicht: 1.485 kg

● Anhängelast (gebremst): 1.600 kg

● Länge / Breite / Höhe: 4.343 / 1.816 / 1.449 mm

● Grundpreis: 37.350 Euro

● Preis Testwagen: 47.000 Euro

Wettbewerber/Konkurrenten:

VW Golf 8, Seat Leon, Skoda Octavia Ford Focus, Opel Astra, 1er BMW, Mazda3, Toyota Corolla