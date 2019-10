2020 Audi A1 Citycarver 30 TFSI (116 PS) „Edition One“ – Fahrbericht im Video

Ab November 2019 bringt Audi mit dem A1 Citycarver einen um vier Zentimeter hochgebockten Crossover des Kleinwagens auf den Markt 🖤. Wir haben den Audi A1 Citycarver mit seinem 116 PS (200 Newtonmeter) starken 30 TFSI Dreizylinder Turbo-Benziner, mit Frontantrieb, 6-Gang Handschaltung in der Sonderversion „Edition One“ in serienmäßiger S-Line in „Pfeilgrau Perleffekt“ mit Dachkuppel in der Kontrastfarbe „Manhattengrau Metallic“ ⚫️ im Test. 🌲 Um alles über den neuen Ingolstädter Mini-SUV zu erfahren, schaut rein!

Technische Daten:

Audi A1 Citycarver 30 TFSI (116 PS)

Motor: Dreizylinder -Turbobenziner

Hubraum: 999 ccm

Leistung: 85 kW (116 PS) bei 5.000 – 5.500 U/min

Max. Drehmoment: 200 Nm bei 2.000 – 3.500 U/min

Getriebeart: 6-Gang Handschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 198 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,9 Sek.

Verbrauch: 5,2 – 5,4 Liter/100 km

Emission: 118 – 122 Gramm CO2 pro km

Länge: 4046 mm Breite: 1756 mm Höhe: 1483 mm

Kofferraumvolumen: 335 Liter

Basispreis: ab 22.100 Euro

Marktstart: November 2019