2019 Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro (190 PS) S Line – Fahrbericht im Video

Ab Oktober 2019 bringt Audi mit dem Q3 eine neue Coupé-Karosserievariante des kompakten SUV auf den Markt. Wir haben den Audi Q3 Sportback mit seinem 190 PS (400 Newtonmeter) starken Vierzylinder Turbo-Diesel in der S Line mit dem Optik-Paket „Schwarz“🍊 in „Pulse orange“ im Test. Um alles über den neuen Ingolstädter aus dem Schwarzwald 🌲 zu erfahren, schaut in unser Video!

Technische Daten – Audi Q3 Sportback 40 TDI S-Tronic

Motor: 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner

Leistung: 190 PS (140 kW)

Drehmoment: 400 Nm

Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, Allradantrieb

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 9,6 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 204 km/h Verbrauch: 7,6 Liter

Länge: 4.500 mm

Breite: 1.840 mm

Höhe: 1.560 mm

Radstand: 2.680 mm

Kofferraumvolumen: 540 bis 1.400 Liter Leergewicht / Zuladung: min. 1008 kg / max. 412 kg

Basispreis: 42.200 Euro