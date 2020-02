10 Fakten zum neuen Mitsubishi Space Star

10 Fakten, die DU über DEN Mitsubishi Space Star 🇯🇵 wissen solltest. Hier seht IHR alles über das zweite Facelift (Modelljahr 2020) des Kleinwagens – DEM Bestseller im Produkt-Portfolios der Japaner. Für ALLE Infos zum Sternchen ⭐️ – Schaut JETZT rein! 🏁

In aller Kürze:

Der Mitsubishi Space Star ist einer der günstigsten Kleinwagen in Deutschland und nicht zuletzt deshalb das mit Abstand meistverkaufte Modell der Japaner 2019. Grund genug dem Kleinen ein Facelift mit überarbeitetem Design und frischem Interieur zu verpassen. Ob sich sonst noch was geändert hat, seht ihr in unserem goldenen Fahrbericht 🤎…

Mitsubishi bringt 2020 das nächste Facelift des Kleinwagens (Modelljahr 2020) auf den Markt. Wir durften den 80 PS (🌪 106 Newtonmeter maximales Drehmoment) starken Kleinwagen mit 1,2 Liter Motor und drei Zylindern – der mit seinem Frontantrieb und 5-Gang Schaltgetriebe in 12,6 Sekunden auf Tempo 100 km/h beschleunigt (vMax 180 km/h) – schon jetzt fahren. Um ALLES über DEN japanischen Kleinwagen aus Amsterdam zu erfahren, schaut JETZT rein! 🏁

Technische Daten:

(2020) Mitsubishi Space Star (80 PS)

Motor: 3-Zylinder Motor

Hubraum: 1.193 ccm

Leistung: 59 kW / 80 PS @ 6.000 U/min

Drehmoment: 106 Nm @ 4.000 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Vmax

0-100 km/h: 12,6 Sek

Verbrauch (kombiniert) 4,7 l/100km

Verbrauch: 4,9 l/100km städtisch

CO2-Emissionen (kombiniert):108 g/km

Abgasnorm: Euro 6d-temp-EVAP-ISC

Tank: 35 Liter

Basispreis: 14.490 Euro in der Intro Edition+

Maße: 3795 x 1665 x 1505 mm

Kofferraum: 209 bis 881 l

Leergewicht: 955 kg

Radstand: 2450 mm

Antriebsart: Vorderradantrieb

Garantie: 5 Jahre / bis 100.000 km inkl. 5 Jahre Mobilitätsgarantie

Farbe: Metallic-Lackierung (Citrin-Gelb)



Wettbewerber/Konkurrenten:

Kia Picanto, Dacia Sandero, VW Polo (13.000 Euro), Ford Fiesta (12.500 Euro), Opel Corsa (12.000 Euro), Peugeot 208, Renault Clio.