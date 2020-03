10 Fakten zum neuen Fiat Panda Hybrid

10 Fakten, die DU über DEN 2020 Fiat Panda Hybrid 🔋🐼 wissen solltest – Für ALLE Infos zum neuen MHEV Mild-Hybrid Kleinwagen der Italiener 🇮🇹- Schaut JETZT rein! 🏁

In aller Kürze:

40 Jahre Panda! Mit dem neuen Fiat Panda Hybrid (2020) elektrifiziert die Marke ihren 2011 in dritter Generation vorgestellten Kleinwagen. Die Italiener setzen dabei wie beim Fiat 500 auf einen Mild-Hybrid statt auf die bevorteilte Plug-in-Technik.

Die Hybridmodelle sind im Design am „Hybrid“-Schriftzug, das sich aus zwei Regentropfen bildet, an B-Säule und am Heck zu erkennen.

Der 1.0 Liter Dreizylinder Benziner bekommt Unterstützung von einer 12V-Lithium-Ionen-Batterie von 11 Ah und einem Riemen-Starter-Generator mit 3,6 kW. Mit ihr wird der Start-Stopp-Betrieb deutlich erweitert und der Kraftstoffverbrauch auf 3,9 Liter gesenkt. Das System unterstützt beim Anfahre, kann aber auch beim Bremsen rekuperieren (Akku laden).

Preise:

Panda City Cross 13.490 Euro

Panda City Cross Plus 14.490 Euro

Panda Hybrid Launch Edition 15.190 Euro

Panda Trussadi 15.990 Euro

Unser Testwagen:

Wir durften den Fiat Panda Hybrid mit Mild Hybrid Antrieb in der Ausstattungsvariante „Hybrid Launch Edition“ fahren. Der 1,0 Liter Benziner mit 3,6 kW Riemen-Starter Generator und 12 Volt Lithium-Ionen Batterie leistet insgesamt 70 PS. Angetrieben wird das SUV über eine 6-Gang Handschaltung und benötigt 14,7 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Es leistet 155 km/h (vMax) Spitze. Fiat verspricht einen Normverbrauch von rund 3,9 Litern Benzin (nach WLTP).

Technische Daten:

(2020) Fiat Panda Hybrid „Launch Edition“

• Motor: Dreizylinder plus 3,6-kW-Riemen-Starter-Generator

• Hubraum: 999 cm³

• Leistung: 51 kW (70 PS) bei 6000/min

• max. Drehmoment: 92 Nm bei 3500/min • Antrieb: Vorderradantrieb, Sechsganggetriebe

• Länge/Breite/Höhe: 3686/1662/1635 mm • 0–100 km/h: 14,7 s

• Vmax: 155 km/h

• Verbrauch: 4,0 l Super

• Abgas CO2: 90 g/km

• Preis: ab 13.490 Euro

• Testwagen Preis: ab 15.190

Wettbewerber/ Konkurrenten:

Kia Picanto, Renault Twingo, Toyota Aygo, Suzuki Ignis, Mini, Mitsubishi Space Star, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo.