10 Fakten, die Du über den vollelektrischen Opel Corsa-e (2020) wissen solltest!

10 Fakten, die Du über den neuen Opel Corsa-e 🔋⚡️ Elektro (F, Modelljahr 2020) wissen solltest – Für alle Infos zum neuen Stromer Kleinwagen aus Rüsselsheim – Schaut rein! 🏁

In aller Kürze:

Opel stellt mit dem Corsa-e endlich ein bezahlbares Elektromodell im Segment der Kleinwagen auf die eigenen Räder. Der Corsa eignet sich dafür gut, da er die Cash-Cow der Rüsselsheimer darstellt. Vor 38 Jahren, 1982 erblickte er das Licht der Welt. Inzwischen ist er in sechster Generation (F) angekommen und hat sich über 14 Millionen Mal verkauft. „Chapeau!“, denkt sich auch die neue Konzernmutter PSA, die Opel 2019 mit 1,1 Milliarden Gewinn zurück in die Erfolgsspur verhalf.

Der Corsa F steht nun genau wie sein Schwestermodell auf der neuen CMP (Common Modular Plattform), auf der auch der 208 und e-208 wohnen. So ist der Corsa um vier Zentimeter auf 4,06 gewachsen, und 5 Zentimeter flacher geworden. Optisch unterscheidet sich die Elektro-Variante von den Verbrennern nur durch spezielle Felgen, zwei E-Logos und den Entfall der Abgasanlage.

Der Akku sitzt unter der vorderen und hinteren Sitzreihe, ist 345 Kilogramm schwer, fasst 50 kWh, soll eine Reichweite von 337 Kilometern nach WLTP versprechen und senkt den Schwerpunkt des e-Corsas so um 5,7 Zentimeter. Das Modell braucht an der Haushaltssteckdose 22 Stunden für eine volle Akku-Ladung, während der Rüsselsheimer unterwegs mit bis zu 100 kW laden kann und damit in 30 Minuten bis zu 80 Prozent Ladekapazität gewinnen könnte.

Im Innenraum kommt ein 7-Zoll großes digitales Kombi serienmäßig. Genauso groß ist der Bildschirm des Infotainment Displays (Serie). Die 10-Zoll Variante mit Navi kostet 700 Euro extra. Für 135 Euro gibt’s eine induktive Ladefläche. Serienmäßig gibt es außerdem Klimaautomatik, Smartphone-Integration sowie viele Assistenzsystemen: adaptiver Tempomat, Spurhalte-Assistent, Frontkollisionswarner mit automatischer Notbremsung und Fußgängererkennung sowie Verkehrsschilderkennung.

Der Opel Corsa mit 75 PS Benziner kostet ab 13.990 Euro. 29.900 Euro muss man mindestens für den e-Corsa hinblättern. Abzüglich der 6.000 Euro Kaufpreis-Subvention landet man etwa bei dem Preis, der für den 130 PS starken Corsa GS Line fällig werden.

Unser Modell:

Wir durften den Corsa mit dem 100 kW, 136 PS und 260 Newtonmeter maximales Drehmoment starken Elektro-Motoren fahren. Er ist über Front und 7-Gang stufenlos angetrieben. Beschleunigt in 8,1 Sekunden auf 100 km/h. Leistet V-max 150 km/h Spitze und hat einen Normverbrauch von 17 kWh auf 100 Kilometer.

Technische Daten:

(2020) Opel Corsa-e „First Edition“

Karosserie: Viertüriger Kleinwagen

Leergewicht: 1530 Kilogramm

Länge: 4,06 Meter

Breite: 1,77 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 1,96 Meter)

Höhe: 1,44 Meter

Radstand: 2,54 Meter

Kofferraumvolumen: 267 bis 1042 Liter

Elektromotor: 100 kW/136 PS

maximales Drehmoment: 260 Nm

Antrieb: Frontantrieb

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,1 s

V-max: 150 km/h (abgeregelt)

Normverbrauch nach WLTP: 16,8 kWh/100 Kilometer

CO2-Ausstoß: 0 g/km

Reichweite: 337 Kilometer

Effizienzklasse: A+,

Einstiegs-Preis: 13.990 Euro (75 PS)

Preis Elektro-Variante: ab 29.900 Euro

Preis Testwagen: 37.250 Euro

Wettbewerber/Konkurrenten:

Peugeot e-208, Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3, Mini electric, Honda E , Skoda Citigo, Seat Mii electric, VW e-up, ID.3, Fiat 500 Electro

