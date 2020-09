10 Fakten, die DU über den Toyota Yaris (2020) wissen solltest! – Fahrbericht | Review | Test | HEV

10 Fakten, die du über DEN Toyota Yaris 1.5 Hybrid in vierter Generation (Modelljahr 2020) wissen solltest – Für ALLE Infos zum 3.94 Meter langen Kleinwagen mit Hybridantrieb der Japaner 🇯🇵 – Schau JETZT rein! 🏁

In aller Kürze: Der Toyota Yaris ist seit 1999 auf dem Markt. Inzwischen wird er in der vierten Generation gebaut. Ein Erfolgsmodell, das über alle Generationen in Deutschland noch 346.000 Mal zugelassen ist. Den Minivan Yaris Verso gibt’s zwar nicht mehr, dafür firmiert 2021 wohl das SUV Yaris Cross.